مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية.. أعرف توقيت منطقتك من هذا الرابط

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية، وذلك في جدول جديد، للتسهيل على المواطنين التعامل مع انقطاع التيار، وتدبير احتياجاتهم اللازمة خلال وقت الانقطاع، وبالتحديد توقيت صعود المصاعد والنزول منها.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية، حيث جرى تقسيم المناطق إلى 11 مجموعة.

رابط جدول مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية

ووفرت جريدة «الوطن» جدول مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية التي جرى اعتمادها حديثا عبر هذا الرابط من هنا ، حيث يجرى تحميله وفحص مكان السكن والعمل ومعرفة موعد انقطاع الكهرباء وعودتها.

جدول مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية

كما توجد طريقة أسهل لمعرفة جدول مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية الجديد، كونها في ذات المواعيد السابقة التي تخص تخفيف الاحمال لكن بتعديل وحيد تمثل في بدء انقطاع الكهرباء ساعة عن الموعد القديم.

فعلى سبيل المثال وليس الحصر، إذا كان ميعاد الفصل من قبل الساعة 12 ظهرا حتى 1 ظهراً، فسيكون الآن بداية من الساعة 11 صباحا حتى 1 ظهراً بمعدل ساعتين، وهكذا بالنسبة لكل مجموعة.

مدة انقطاع الكهرباء في الإسكندرية

وتشهد مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية عبر الجدول الجديد تعديل مواعيد فصل الأحمال، ليبدأ من الساعة 11 صباحا بدلاً من الساعة 12 ظهراً، وسيكون مدة الفصل ساعتين لكل مجموعة.