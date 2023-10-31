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وزير الأوقاف: على الأمة إدراك أهمية وعمق الأمن القومي العربي ووحدة الصف

كتب:

منى صلاح
02:51 ص | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة

الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة

قال الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنَّه آن للأمة جميعا أن تدرك معنى عمقنا القومي ومعنى الأمن القومي العربي وأهمية وحدة الصف في مواجهة التحديات التي تهددنا جميعا وتهدد أمننا القومي العربي.

«جمعة»: ‏الأمن القومي العربي غير قابل للتجزئة

وأضاف جمعة، عبر منشور له، نشره على صفحته الرسمية، على موقع «فيسبوك»، أنَّ «‏الأمن القومي العربي أمر غير قابل للتجزئة في ظل التحديات التي تواجهنا جميعا، و‏معا سنكون قادرين على حفظ مصالح أوطاننا وحماية أمننا القومي».

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بقلم منى صلاح