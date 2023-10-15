مصطفى بكري: حانت لحظة الاصطفاف الوطني دفاعا عن الأمن القومي العربي

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب: «نحن سعداء لأننا أدركنا أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة»، متابعا: «كشفنا ازدواجية هؤلاء الذين يتحدثون باسم الحضارة وحقوق الإنسان».

الإشادة بخطوات الرئيس وقرارته في الخطوط الحمراء

وتابع «بكري»، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: «سعداء لأن هناك قيادة تدرك معنى الأمن القومي العربي»، مشيرا إلى أن المجلس ممثل الشعب المصري بعث برسالة إلى رئيس الجمهورية، مشيدًا بخطوات الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرارته في الخطوط الحمراء.

وتابع: «أقول للمتآمرين عملاء السفارات الذين يحملون أجندة ما يسمى بحقوق الإنسان، هنا مصر فلسطين العراق ليبيا الخرطوم، ومجلس النواب يعبر عن الشعب المصري»، مشيرًا إلى موافقة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية على الموقف المصري، قائلًا: «فلا نرضى للقضية الفلسطينية أن تندثر».

السلام خيار استراتيجي

وتابع بكري: «السلام خيار استراتيجي، كما قال الرئيس السيسي، لكن هناك شعب عظيم وقائد وطني عظيم وعلى أصحاب الأجندات أن نقول لهم حانت لحظة الاصطفاف الوطني دفاعًا عن أمن مصر والأمن القومي العربي».