«خارجية النواب»: استمرار العمليات العسكرية في غزة يهدد الأمن القومي العربي

قالت الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن القصف الإسرائيلي الغاشم على غزة يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، والشعب الفلسطيني يواجه إبادة جماعية وجرائم حرب تستوجب مسألة المسؤولين عن تلك الممارسات الوحشية، متابعة أن هناك تطورا متلاحقا في الأحداث وإصرار إسرائيلي على التصعيد بصورة كبيرة منذ 7 أكتوبر، وذلك بهدف الوصول للاجتياح البري التي تهدف إليه إسرائيل.

تهديد الأمن القومي العربي

وأضافت خلال حوارها عبر فضائية «DMC»: «هذا من شأنه يأجج المنطقة العربية وليس الداخل الفلسطيني فقط، لأنه يمثل تهديدا للأمن القومي العربي، فهناك استفزازات كثيرة يأتي على رأسها السيناريو الذي تؤكد عليه إسرائيل والعديد من الدول الغربية، باعتباره الحل الوحيد للقضية الفلسطينية وهو النزوح إلى سيناء والأردن».

قراءة استباقية لما تستهدفه إسرائيل

وأشارت إلى أن السيناريو سالف الذكر مرفوض تماما، ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، وأبرزها في احتفالية تخريج طلاب الكلية الحربية وأيضا أثناء اجتماعه في مجلس الأمن القومي المصري، بالإضافة إلى لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي، المستشار الألماني بالأمس، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي قدم قراءة استباقية لما تستهدفه إسرائيل وهو الدخول إلى سيناء بحجة تعرضها لعمليات إرهابية.