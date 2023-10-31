العقيد حلمي زكي: بعد النكسة شارك طلاب المدارس في مسيرات رفض تنحي عبدالناصر

قال العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه كان يدرس في الثانوية العامة خلال عام 1967، وتم تأجيل الامتحانات بسبب الحرب، مشيرًا إلى أنه نزل في 9 و10 يونيو 1967 في مسيرات مطالبة جمال عبدالناصر بالتراجع عن التنحي.

«زكي»: تأجيل امتحانات المدارس بسبب الحرب

وأضاف «زكي»، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «كنت في مدرسة السعيدية، وكان من المفترض أن يكون الامتحان في 9 يونيو ولكن تم التأجيل بسبب الحرب، وجمّعنا أكبر قدر من الطلاب ونزلنا مع الشعب المصري بدافع وطني».

حتى الطلاب.. لم يستسلموا للهزيمة

وتابع أحد أبطال حرب أكتوبر: «نحن كطلاب لا يمكن أن نستسلم للهزيمة، فالهزيمة معركة من المعارك، والحرب عدة معارك، وأصرينا على تأييد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وكنا عازمين على إعادة الثقة لجيشنا لأن أي شعب دون جيشه لا يساوي شيئا».