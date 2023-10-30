ضياء رشوان: بعد حرب أكتوبر 1973 خرج اليمين في إسرائيل ومعه الليكود

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن إسرائيل استمرت فترة طويلة يحكمها اليسار حتى حرب أكتوبر 73، وخرج اليمين ومعه الليكود، حتى حضر مناحم بيجن، الذي نعتبره في اليمين الإسرائيلي السياسي الأكثر شدة، ووقعنا معه اتفاقية ومعاهدة السلام.

إسرائيل تزعم أنها القوة الأكبر في المنطقة

وأوضح رشوان، خلال لقائه ببرنامج مساء dmc الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن إسرائيل تزعم أنها القوة الأكبر في المنطقة والأحدث ولديها تكنولوجيا، حتى فوجئنا أن أمريكا أرسلت حاملة الطائرات لها من أجل إيصال رسالة للمنطقة.

الحروب السابقة كانت حروب جبهات

وتابع بأن الحروب السابقة كانت حروب جبهات، ففي عام 2006 في لبنان لم يكن هناك قدرات تكنولوجية، والحروب القادمة لا توجد بها جبهات بل فيها عابرات وفيها طائرات وصواريخ وأصبح الأمر شديد الخطورة.