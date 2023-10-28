جامعة النيل الأهلية تنظم ندوة تثقيفية عن حرب أكتوبر بحضور أبطال النصر

تنظم جامعة النيل الأهلية، برئاسة الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، ندوة تثقيفية خاصة، وذلك يوم الاثنين المقبل الموافق 30 أكتوبر الجاري، احتفالًا بمرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، وبحضور مجموعة من أبطال النصر العظيم، وذلك بالمقر الرئيسي للجامعة بمدينة الشيخ زايد.

من حق الأجيال الجديدة علينا معرفة حجم تضحيات الأجداد والآباء

تهدف الندوة إلى غرس روح الولاء والانتماء ونشر الوعي بين طلبة الجامعة، وذلك من خلال تسليط الضوء على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة.

جامعة النيل الأهلية

كما تأتي الندوة في إطار حرص جامعة النيل الأهلية على أهمية معرفة الطلاب والأجيال الجديدة تاريخ الآباء والأجداد ممن شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة التي أظهرت ملحمة الشعب المصري صاحب الحضارة والتاريخ وبطولات القوات المسلحة وتضحيات خير أجناد الأرض من أجل رد الكرامة.

يتحدث في الندوة من أبطال حرب أكتوبر اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، واللواء حمدي بخيت، مستشار الأكاديمية العسكرية العليا، و اللواء محيى نوح، أحد قيادات الصاعقة والمجموعة 39 قتال، ويشارك في الندوة بالحديث أيضاً السفير محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق.

من جانبه أوضح الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل الأهلية، أن الجامعة تحرص سنويًا على الاحتفال بذكرى النصر لكونها ذكرى خالدة وعزيزة على قلوبنا جميعا وسنظل نحتفل بها جيلًا بعد جيل.

وشدد رئيس جامعة النيل الأهلية على أن الهدف من هذه الاحتفالات هو تنمية الحس الوطني لدى الطلاب وتعريفهم بقيمة هذا النصر الذي أعاد لمصر أرضها وكرامتها، ونشر الوعي بينهم حول بطولات وتضحيات رجال قواتنا المسلحة خلال الحرب.

وأكد "عقل" على أن حرب أكتوبر المجيدة دفع خلالها أبطال جيشنا أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن الذي أقسموا على حماية وصون ترابه وحدوده، وأنه من الواجب علينا أن ننقل بطولاتهم لأبنائنا الطلاب ليعرفوا حجم التضحيات التي بُذلت لتعيش راية الوطن مرفوعة خفاقة.