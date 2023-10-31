أحد أبطال أكتوبر: عبرنا القناة سنة 1970 لتنفيذ عملية وألحقنا خسائر بالعدو

قال العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه عندما تخرج التحق بقوات الصاعقة وتحديدا الكتيبة 13 في منطقة بورسعيد، «كنا نتدرب على عمليات عبور، وفي أماكن مشابهه لظروف القناة، ولكن ليست بنفس ارتفاعات الساتر الترابي».

«زكي»: كنا نتدرب بجوار ترعة

وأضاف «زكي»، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، على قناة «إكسترا نيوز»: «كنا نتدرب بجوار ترعة لأن الشكل العام مشابه للوضع عند القناة، وبعد حرب 1967 مباشرةً بدأنا عمليات التدريب، ولحق التدريب عمليات فعلية».

تنفيذ عمليات إغارة على الإسرائيليين في شرق القناة

وتابع أحد أبطال حرب أكتوبر: «نفذنا عمليات إغارة على الإسرائيليين في شرق القناة، وتدربنا لمدة شهر على عملية عبور، وأحد الضباط يدعى أحمد فؤاد حسنين سجل توقيت دورية كانت تتحرك في منطقة ببورسعيد لمدة 30 يوما وتدربنا على هذا الأساس، وعبرنا يوم 26 أبريل عام 1970 حوالي الساعة الثانية صباحا تحت ساتر الظلام، ففي النقاط القوية كان لدى الإسرائيليين مرايات عاكسة لرؤية الموجودين عند الساتر الترابي أثناء وجود أفراد العدو داخل النقطة القوية، وهو ما استوجب الحذر والعبور في توقيت يسود فيه الظلام وكان الهدف من هذه العملية الإغارة على عربة نصف جنزير و2 عربة حاملة جنود».

واستطرد «زكي»، «كان هناك مجموعة اقتحام في الوسط ومعها ضابط ومجموعة في اليمين للتعامل مع أي قوات ومجموعة في الشمال كنت أنا قائدها وعبرنا وانتظرنا الدورية في تمام الساعة السادسة صباحا حتى تتعامل معها المجموعة في الوسط ولم تعبر الدورية إلا في الساعة الثانية ظهرا، وكنا ننتظرها منذ الثالثة صباحا، أي أننا بقينا راقدين 11 ساعة على الساتر الترابي حتى لا يتم رصدنا بواسطة المرايات، وكان قائد الكتيبة الرائد أبو بكر أحمد صلاح الدين قالنا عندما تسمعون 3 دفع من البندقية الآلية قفوا واشتبكوا وعندما سمعنا الـ3 دفع وقفنا ووجدنا صيدا ثمينا عبارة عن دبابة وسيارة جيب وعربة نصف جنزير وعربة حاملة جنود وتم التعامل».