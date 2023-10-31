هل صوتت فلسطين لـ محمد صلاح في سباق «بالون دور»؟.. مفاجأة بشأن التصويت

لا صوت يعلو خلال الساعات الماضية داخل أروقة الساحرة المستديرة، على حفل جائزة «بالون دور»، الحدث الكروي الأهم على مستوى العالم، إذ تعلقت أنظار العالم نحو باريس لمتابعة من سيحصد الكرة الذهبية لعام 2023.

هل صوتت فلسطين لـ محمد صلاح في حفل «بالون دور»؟

مركز صادم كان في انتظار الفرعون المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وقائد الفراعنة، الذي خرج للمرة الأولى منذ عام 2018 من قائمة أفضل 10 لاعبين على العالم، بعدما حل في المركز الحادي عشر في ترتيب اللاعبين.

ومع ارتباط اسم محمد صلاح الملقب بـ«فخر العرب» في أوروبا، بالقضية الفلسطينية خلال الأيام الماضية، وتحديدا منذ نشر مقطعا مصورا عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام» يدعم خلاله غزة في حربها ضد الاحتلال الصهيوني في ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه القطاع من قصف مستمر من الطيران الحربي للعدوان، كان السؤال بشأن موقف فلسطين من التصويت لـ«صلاح» في حفل «بالون دور» متداولا بشكل كبير.

5 دول فقط منحت صوتها لـ محمد صلاح في حفل «بالون دور»

وبحسب التقارير الإنجليزية، فإن فلسطين كانت من ضمن الدول التي منحت صوتها لـ محمد صلاح في حفل الكرة الذهبية، ولكن المفاجأة كانت في أن اللاعب حصد أصوات 5 دول فقط، هي (مصر- فلسطين- الأردن- ليتوانيا- جنوب أفريقيا).

ويعتمد التصويت على جائزة الكرة الذهبية للرجال على مجموعة من الصحفيين من مختلف دول العالم، الذين يمثلون أول 100 دولة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وتوج الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لاعب انتر ميامي الأمريكي، بجائزة أفضل لاعب في العالم بالحفل السنوي الذي تقيمه مجلة فرانس فوتبول لجوائز الأفضل في عالم الساحرة المستديرة.

وتعد هذه هي المرة الثامنة في تاريخ البرغوث الأرجنتيني التي يتوج خلالها بجائزة «بالون دور».