موعد حفل الكرة الذهبية 2023 والقنوات الناقلة.. بمشاركة محمد صلاح

يهتم كثيرون حول العالم بمتابعة حفل الكرة الذهبية 2023، الذي يضم قائمة من المرشحين للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية، وهم 30 لاعبًا من نجوم العالم على رأسهم ميسي، وهالاند، ومبابي ومحمد صلاح، ويغيب عن القائمة هذا العام النجم كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، لأول مرة منذ العام 2005.

موعد حفل الكرة الذهبية 2023

وفي إطار خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» موعد حفل الكرة الذهبية 2023 والقنوات الناقلة وترددها.

وبالنسبة لموعد حفل الكرة الذهبية 2023، فإنه ينطلق اليوم الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة.

ويقام حفل الكرة الذهبية 2023، فى العاصمة الفرنسية باريس وبرعاية الفيفا وبتنظيم مجلة «فرانس فوتبول.

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2023

ويجرى نقل حفل الكرة الذهبية للعام الجاري 2023 عبر قناة «بي إن سبورت» الإخبارية المفتوحة و«بي إن سبورتس إتش دي Bein Sports H D».

تردد قناة Bein Sports المفتوحة على النايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة Bein Sports المفتوحة على القمر سهيل سات

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

مكان حفل الكرة الذهبية في باريس

ويشهد حفل الكرة الذهبية الذي يقام الليلة أيضًا، إعلان أسماء الفائزين بجوائز: كوبا لأفضل لاعب ناشئ، ولأفضل حارس، والكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم، ويقام الحفل على مسرح شاتليه في مدينة باريس الفرنسية، وهو الحفل السنوي لاختيار أفضل لاعب في العالم.