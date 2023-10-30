موعد حفل الكرة الذهبية 2023 والقنوات الناقلة.. بمشاركة محمد صلاح
كتب:
صفية النجار
05:16 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
حفل لكرة الذهبية
يهتم كثيرون حول العالم بمتابعة حفل الكرة الذهبية 2023، الذي يضم قائمة من المرشحين للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية، وهم 30 لاعبًا من نجوم العالم على رأسهم ميسي، وهالاند، ومبابي ومحمد صلاح، ويغيب عن القائمة هذا العام النجم كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، لأول مرة منذ العام 2005.
موعد حفل الكرة الذهبية 2023
وفي إطار خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» موعد حفل الكرة الذهبية 2023 والقنوات الناقلة وترددها.
وبالنسبة لموعد حفل الكرة الذهبية 2023، فإنه ينطلق اليوم الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة.
ويقام حفل الكرة الذهبية 2023، فى العاصمة الفرنسية باريس وبرعاية الفيفا وبتنظيم مجلة «فرانس فوتبول.
القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2023
ويجرى نقل حفل الكرة الذهبية للعام الجاري 2023 عبر قناة «بي إن سبورت» الإخبارية المفتوحة و«بي إن سبورتس إتش دي Bein Sports H D».
تردد قناة Bein Sports المفتوحة على النايل سات
التردد: 11054
الاستقطاب: أفقي H
معدل الترميز 27500
تصحيح الخطأ: 3/4
تردد قناة Bein Sports المفتوحة على القمر سهيل سات
التردد: 12604
الاستقطاب: أفقي H
معدل الترميز 27500
تصحيح الخطأ: 2/3
مكان حفل الكرة الذهبية في باريس
ويشهد حفل الكرة الذهبية الذي يقام الليلة أيضًا، إعلان أسماء الفائزين بجوائز: كوبا لأفضل لاعب ناشئ، ولأفضل حارس، والكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم، ويقام الحفل على مسرح شاتليه في مدينة باريس الفرنسية، وهو الحفل السنوي لاختيار أفضل لاعب في العالم.