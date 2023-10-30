كيف دعم محمد صلاح زميله في ليفربول بعد اختطاف والده؟.. «كلوب» كلمة السر

لم يكن مجرد لاعب، بل قائد يحمل لواء دعم زملائه، وهو ما ظهر جليًا، بعد أزمة اختطاف والد صديقه وزميله في ليفربول لويس دياز، بعد أنّ اتفق الفريق على تحقيق الانتصار من أجل دعم الكولومبي في مصابه الأليم.

محمد صلاح يدعم لويس دياز على طريقته الخاصة

اجتماع طارئ، عُقد داخل ساحة ليفربول «أكسا»، بعد ورود معلومات عن اختطاف والد لاعب الفريق الإنجليزي، في أثناء وجوده وزوجته في كولومبيا مسقط رأسهما، ليعترض مجموعة من المسلحين طريقهما، بالقرب من حدود البلاد مع فنزويلا، إذ حرص المدرب الألماني على إيجاد طريقة لمساعدة اللاعب وإن كانت داخل الملعب.

لم يتبادر إلى ذهن يورجن كلوب، سوى القتال من أجل تحقيق الانتصار ومنحه إلى لويس دياز وعائلته، وهو ما طالب به اللاعبون في أثناء تلك الجلسة، وحققه محمد صلاح ببراعة شديدة، بعدما لعب دورًا محوريًا في الانتصار، ووضع بصمته بتسجيل الهدف الأخير، ضمن ثلاثية وضعت ليفربول داخل المربع الذهبي، بفارق 3 نقاط فقط عن توتنهام صاحب الصدارة.

محمد صلاح كان الأكثر تأثيرًا في اللقاء الذي جمع ليفربول بنظيره نوتنجهام، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، إذ شارك في 90 دقيقة كاملة، نجح خلالها التصويب على مرمى بين الـ3 خشبات مرة وحيدة ترجمت إلى هدف، فيما صوب 2 آخرين خارج الشباك.

لمس محمد صلاح الكرة طوال المباراة 70 مرة، وحقق نسبة تمرير دقيقة تصل إلى 69%، ونجح في خلق 3 فرص للتسجيل طوال اللقاء بينهم هدف اللقاء الأول، وذلك وفقًا لموقع «أوبتا» لإحصائيات كرة القدم.

لم يخف يورجن كلوب السر، وقرر تأكيد أنّ مقاتلة جميع اللاعبين في أثناء المباراة، كانت بهدف مساعدة ودعم لويس دياز في مصابه الجلل، في ظل استمرار اختفاء والده، رغم عودة والدته دون أن يصيبها أي أذى من قبل المختطفين.