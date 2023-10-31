العقيد حلمي زكي: لولا فكرة «غلق مواسير النابالم قبل العبور» لما نجحت الخطة

قال العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه لا يوجد رئيس دولة في العالم يمكنه اتخاذ قرار معركة أكتوبر، في ظل الموقفين المصري والإسرائيلي على مستوى المقارنات، موضحا: «أُحيي روح الرئيس السادات وكذلك روح الفريق محمد علي فهمي، قائد سلاح الدفاع الجوي وصاحب قرار إنشاء حائط الصواريخ».

«زكي»: لولا حائط الصواريخ لما كانت حرب أكتوبر

وأضاف «زكي»، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج «الشاهد»، على شاشة قناة «إكسترا نيوز»: «لولا حائط الصواريخ لما كانت حرب أكتوبر، فالتحضير للحرب دائرة بدأت بحائط الصواريخ، وأحيي روح اللواء باقي زكي يوسف وهو صاحب فتح الثغرات باندفاع المياه بعد محاولات كثيرة في مكان مشابه للساتر الترابي، فقد تم التعامل معه بالطيران والمدفعية ولم ينجح في فتح أي ثغرة».

فكرة قفل مواسير النابالم

وتابع أحد أبطال حرب أكتوبر: «أحيي روح اللواء إبراهيم شكيب صاحب فكرة قفل مواسير النابالم، أما الذي نفذها، فهو الضابط أحمد حسن الذي كوّن المادة الحديدية التي قفلت مواسير النابالم، ولولا قفل هذه المواسير لما استطعنا العبور ولما قامت الحرب».