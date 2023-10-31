حلمي زكي: العقيد أحمد نبيه صاحب خطة الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر

أكد العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر، أنَّ العقيد أركان حرب أحمد نبيه يجب أن يُخلد اسمه، لأنه صاحب خطة الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر، لكن اسمه ليس متداولاً رغم بطولته.

«زكي»: خطة أحمد نبيه كانت سببا رئيسيا في نصر أكتوبر

وأضاف «زكي»، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج «الشاهد»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ العقيد أركان حرب أحمد نبيه صاحب أكبر خطة خداع حربية «منذ خلق الله الأرض وما عليها»، مؤكداً أنَّ خطته كانت السبب الرئيسي في انتصار مصر بحرب أكتوبر.

شق من خطة الخداع الإستراتيجي كان سياسي

وتابع أحد أبطال حرب أكتوبر: «خطة الخداع كانت سياسية واقتصادية وعسكرية ودبلوماسية وصحية، فقد جهز اجتماعا بين وزير الخارجية في هذا الوقت وهو الدكتور محمد حسن الزيات، مع ثعلب أمريكا كيسنجر، حيث شرح له موقف مصر الاقتصادي والسياسي والعسكري، وقال إن ثمة مشكلة اقتصادية بمصر وآفة في مخزون القمح، وكل ذلك حتى يجعل كيسنجر يكون صورة مفادها أن الحياة في مصر ليست على ما يرام، وبالفعل صدق كيسنجر».

ويرى «زكي»: «من الناحية الدبلوماسية، تمت دعوة رئيس دفاع رومانيا لزيارة مصر يوم 8 أكتوبر 1973، وتم اتخاذ كل الإجراءات، كما جرى دعوة الأميرة مارجريت، ابنة الملكة إليزابيث، لزيارة مصر يوم 7 أكتوبر 1973».