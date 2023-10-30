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الخارجية الأمريكية: 150 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت قطاع غزة حتى أمس

كتب:

حسن سمير
07:58 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
شاحنات المساعدات تستعد لدخول قطاع غزة

شاحنات المساعدات تستعد لدخول قطاع غزة

نقلت قناة «القاهرة الاخبارية» عن وزارة الخارجية الأمريكية، قبل قليل، أن 45 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية دخلت إلى قطاع غزة أمس الأحد، مما يرفع إجمالي الشاحنات التي دخلت بالفعل إلى القطاع الفلسطيني، منذ بداية الأزمة الراهنة، إلى 150 شاحنة.

وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان لها مساء اليوم الاثنين: «نحرز تقدما بشأن ضمان تسليم إمدادات الوقود الضرورية إلى قطاع غزة، ونتوقع مرور عدد كبير من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة بنهاية اليوم».

وتابعت الخارجية الأمريكية: «أوضحنا لحكومة إسرائيل ضرورة عودة الاتصالات والإنترنت إلى قطاع غزة».

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