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رئيس جمعية مجاهدي سيناء: تنمية أرض الفيروز وفرت فرص عمل كثيرة للشباب

كتب:

يارا أشرف
09:41 ص | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء

الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء

قال الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إن أبناء سيناء لم يتأخروا أبدا في خدمة الوطن، وجميعهم لبوا نداء القوات المسلحة ورجال هيئة الاستخبارات العسكرية الذين وقفوا بجانبنا لتعمير المنطقة. 

كنوز مدفونة في أراضي سيناء

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «نستقبل اليوم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والوزراء في شمال سيناء، وهذه دفعة قوية للتنمية»، مشيرا إلى أن منطقة وسط سيناء تضم جميع خامات التعدين، وتحتاج لأيدي مصرية ورأس مال مصري لاستخراج هذه الكنوز المدفونة، متابعا أن تنمية سيناء وفرت فرص عمل كثيرة للغاية لأبناء سيناء، وما زال هناك نسبة بطالة.

أهمية تنمية وسط سيناء

وأكد أن تنمية وسط سيناء أمر مهم للغاية، كونها أمن قومي مصري، وهي أرض كبيرة للغاية تحتاج لتخطيط ورؤية من أجل الاستفادة منها وتعميرها.

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بقلم يارا أشرف