شيوخ القبائل.. «كتف في كتف» مع القيادة السياسية ودعم لا محدود لأهالي سيناء

دعم متبادل بين شيوخ قبائل وكبار العائلات من شمال سيناء والقيادة السياسية، خاصة بعد ما وضعت الدولة المحافظة وأبناءها نصب أعينها لمدة 10 سنوات، وكانت من أوائل المحافظات التى وضعت على خريطة التنمية الشاملة، حيث تم تنفيذ عدة مشروعات تنموية فى شتى القطاعات الخدمية والتنموية.

«أبورياش»: أهالى سيناء لهم تاريخ طويل فى دعم الدولة

وقال الشيخ صالح أبورياش، أحد شيوخ القبائل بالمحافظة، إن أهالى سيناء لهم تاريخ طويل بالوقوف خلف القيادة السياسية للدولة المصرية على مر العصور، وها هى الدولة تقف بجوار أهالى سيناء من خلال الدعم التنموى اللا محدود الذى تقوم به الأجهزة التنموية بتعليمات من القيادة السياسية، موضحاً أن البيوت البدوية التى تم تشييدها فى قرية الظهير، جنوب الشيخ زويد، كانت بواقع 25 منزلاً لأهالى المنطقة كاملة المرافق والخدمات، وبيوت أخرى بوسط سيناء، بما تتناسب مع أبناء محافظة شمال سيناء خاصة أبناء البادية.

وقال الشيخ عرفات خضر، أحد وجهاء قبيلة السواركة: «نطالب الدولة بالتوسع فى إنشاء تلك البيوت وتعميمها فى مختلف قرى المحافظة، خاصة قرى العريش والقرى العائدة فى الشيخ زويد وجنوب رفح». وأشار إلى أن هناك تخطيطاً لبناء 400 منزل بدوى بمنطقة حق الحصان، جنوب رفح، والمناطق القريبة، وكلها بيوت تتناسب وطبيعة الحياة البدوية، مؤكداً وقوف الدولة خلف أهالى سيناء، وتعمير وتنمية المنطقة من أجل سكان المحافظة.

«أبوالعراج»: الخدمات دخلت القرية لأول مرة منذ 44 عاماً

فيما طالب الشيخ سلامة أبوالعراج، أحد شيوخ القبائل فى شمال سيناء، بأن تتم توسعة التجمعات العمرانية فى مناطق جنوب الشيخ زويد، وإيصال واكتمال باقى الخدمات، التى بدأت بالفعل دخول قرية أبوالعراج لأول مرة منذ أكثر من 44 عاماً، مطالباً بأن يتم إنشاء 50 منزلاً بدوياً فى المنطقة التابعة لمدينة الشيخ زويد، وهى أحد التجمعات العائدة، حيث إن منازل المواطنين أضيرت بسبب الأحداث التى شهدتها المحافظة خلال السنوات الماضية، ولذا فإن صمود الأهالى بتلك المناطق قابله تعمير وبناء من أجهزة الدولة، رغم مطالبة الأهالى بمزيد من البيوت لتطال جميع الشباب.

وثمّن الشيخ عبدالله المعنى، أحد شيوخ القبائل بالشيخ زويد ورفح، الجهود التى تقوم بها الدولة فى محافظة شمال سيناء من خلال مشروعات التنمية والتعمير من خلال بناء مدارس ووحدات سكنية.

وأكد الدكتور خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر المصرى، وهو أحد أبناء قرية الظهير - جنوب الشيخ زويد، أنه تم بناء مدرسة العوايضة للتعليم الأساسى، وترميم وتعمير الوحدة الصحية للقرية، ومركز الشباب، علاوة على بناء مدرسة المعنية.

وقال الشيخ حسين عرادة، أحد وجهاء قبيلة السواركة، إنه تم بناء وحدة الخروبة الصحية، ومدرسة الخروبة للتعليم الأساسى، علاوة على ترميم مدرسة جرادة وقب عمير والشلاق، وإنشاء وحدات صحية جديدة بتقنية طبية ومستلزمات وخدمات لم تكن موجودة فى السابق.

فيما قال فريح الحمايدة، أحد شباب الشيخ زويد، إنه فى المجال الرياضى تم دعم مركز شباب الشيخ زويد بملعب سداسى، علاوة على بناء مركز الشباب وعمل السور الخارجى، ومد مراكز الشباب فى القرى بمستلزمات رياضية جديدة لم تكن فى السابق.

«أبوحرب»: قطاع الإسكان شهد طفرة كبيرة

وأكد الشيخ فايز أبوحرب، عضو مجلس الشيوخ بشمال سيناء، أن قطاع الإسكان شهد طفرة تنموية فى محافظة شمال سيناء، حيث تم إنشاء مدن جديدة على غرار مدينة رفح الجديدة، التى تتكون من 626 عمارة سكنية و400 بيت بدوى ومنطقة خدمات مركزية وأخرى فرعية.

وقال المهندس هيثم رحمى، الأمين العام لحزب حماة الوطن بشمال سيناء، إن الدولة لا تتأخر عن أهل سيناء، سواء فى العريش أو الشيخ زويد ورفح، موضحاً إنشاء 360 وحدة إسكان اجتماعى فى حى العبور بالعريش، و2136 وحدة أخرى فى حى السبيل بالعريش، وإنشاء وتنفيذ 48 وحدة سكنية فى بئر العبد، و32 وحدة إسكان فى الحسنة، و32 وحدة سكنية أخرى فى نخل.

بدوره، قال عزيز مطر، عضو مجلس النواب، إنه تم تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتجديد عمارات المساعيد بالعريش وعددها 105 عمارات سكنية بتكلفة وصلت إلى 445.7 مليون جنيه، وذلك فى إطار سعى الدولة الدؤوب نحو رفع المعاناة وتحسين المستوى المعيشى للمواطنين، لافتاً إلى أن حى المساعيد يعتبر من الأحياء السكنية السياحية بمدينة العريش، ويقع فى مدخل المدينة الغربى وعلى ساحل البحر المتوسط. وأضاف أن المرحلة الثامنة والأخيرة من المشروع تضمنت إزالة 10 عمارات سكنية وإعادة إنشائها بتكلفة 80 مليون جنيه وإعادة تسليمها لأصحابها دون تحميلهم أية تكلفة أو مبالغ أو أعباء مالية.

وكان رئيس مجلس مدينة العريش، اللواء أسامة عفش، قد أعلن أن مشروع إعادة تأهيل وترميم عمارات المساعيد بلغت تكلفته الإجمالية 445 مليوناً و700 ألف جنيه، حيث بدأ بترميم ٥٤ عمارة سكنية على ٥ مراحل بإجمالى 54 عمارة سكنية، وذلك بإزالة الحوائط والواجهات القديمة المتهالكة والصرف الصحى القديم وتدعيم الأعضاء الخرسانية من أعمدة وكمرات وأسقف على حسب حالتها الإنشائية، وتكلف ذلك 105 ملايين و700 ألف جنيه، وتم تسليمها لأصحابها وإعادة إقامتهم فيها.

وأضاف أن المرحلة السادسة تضمنت إزالة وإعادة إنشاء 26 عمارة سكنية بـ520 وحدة سكنية بتكلفة 110 ملايين جنيه، وتم استحداث 72 وحدة سكنية بالدور الأرضى، بينما المرحلة السابعة تضمنت إزالة وإنشاء 19 عمارة بـ380 وحدة سكنية بتكلفة 150 مليون جنيه.

وأكد الشيخ محمد الخليلى، أحد شيوخ العريش، أن مشروع عمارات حى المساعيد يبلغ 105 عمارات تابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهى ضمن إهداءات الدولة التى تقدمها لأهالى شمال سيناء.

من جانبه، أكد اللواء أسامة عفش، رئيس مجلس مدينة العريش، اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء، وترميم البيوت القديمة، وإعمارها بشكل يتناسب مع الخدمات التنموية الجديدة، وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين من أبناء المحافظة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية فى شتى القطاعات، خاصة قطاع الإسكان.