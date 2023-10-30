«التعليم العالي».. طفرة شاملة في سيناء بتكلفة 23 مليار جنيه

أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنّ هناك دعماً غير مسبوق تقدمه القيادة السياسية وأجهزة الدولة لتطوير منظومة التعليم العالى فى سيناء، وكان لهذا الدعم أثر إيجابى فى تحقيق إنجاز غير مسبوق بالمنظومة التعليمية بشمال وجنوب سيناء خلال فترة زمنية وجيزة، خاصة خلال الـ8 سنوات الماضية، مؤكدة أن الدولة تضع نُصب عينيها تطوير شبه جزيرة سيناء وإحداث طفرة تنموية هائلة فى هذا الإقليم الجغرافى الحيوى للأمن القومى، وأنّ الوزارة نجحت، بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى توفير جامعات من الجيل الرابع تقدم برامج حديثة ملائمة لسوق العمل، وتخدم أغراض الصناعة، وتُلبى احتياجات المجتمع فى سيناء، ومن بينها جامعة العريش الحكومية.

تنفيذ 37 مشروعاً بينها كليات جديدة بجامعة العريش تواكب متطلبات العصر وتحقق رسالة الدولة

وقالت وزارة التعليم العالى إنّ جامعة العريش بشمال سيناء شهدت تطورات كبيرة ومتلاحقة، تُظهر ما تحظى به الجامعة من اهتمام ودعم الدولة وقيادتها السياسية، لتؤدى رسالتها التعليمية والتنموية والمجتمعية على أرض سيناء الغالية، مشيرة إلى أنه جرى تنفيذ أكثر من 37 مشروعاً فى مجال التعليم العالى خلال السنوات التسع الماضية، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه، موضحة أن جهود تنمية سيناء تؤكد وضعها فى مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمستدامة وفقاً لرؤية مصر (2030).

قوافل دورية لتنفيذ مبادرة «حياة كريمة» فى القرى والمدن وبرامج متميزة ومراكز بحثية تلبى حاجة المجتمع

الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أكد، لـ«الوطن»، أن جامعة العريش تمثل صرحاً علمياً متميزاً، ونموذجاً مضيئاً على أرض سيناء، حيث تلعب دوراً مهماً فى مسيرة التنمية بسيناء منذ صدور القرار الجمهورى لها كجامعة مستقلة عام 2016، وأضاف أن الجامعة قطعت شوطاً كبيراً فى تطوير خدماتها التعليمية والبحثية، من خلال إضافة عدد من الكليات الجديدة، فضلاً عن مشاركتها المجتمعية فى المبادرات الرئاسية بإطلاق العديد من القوافل الطبية والبيئية، لافتاً إلى أن الهدف الرئيسى للجامعة أن تصبح بيت خبرة للمشروعات التنموية بمحافظة شمال سيناء، لتقدم خدمات متنوعة للمجتمع.

ومن جانبه، قال الدكتور عادل عبدالغفار، متحدث الوزارة، إنّ جامعة العريش تقوم بمسئولية وطنية فى تعزيز جهود التنمية الوطنية الشاملة بسيناء وفقاً لمتطلبات رؤية مصر (2030)، حيث كان إنشاؤها خطوة كبيرة على طريق تنمية شبه جزيرة سيناء، وحماية الأمن القومى المصرى، مشيراً إلى نجاح الوزارة، بدعم من الحكومة المصرية، فى إنشاء جامعة حكومية على الأقل بكل محافظة، لاستيعاب الطلب المتزايد على التعليم الجامعى، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، وتزويد الخريجين بالمهارات والخبرات المطلوبة فى سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وتفعيل دور الجامعات فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بكافة ربوع مصر. وشدد على أن الجامعة تلقى اهتماماً كبيراً من الدولة المصرية منذ انطلاقها رسمياً كجامعة حكومية.

تخريج كوادر فنية مدربة على التعامل مع المشكلات البيئية المتنوعة من خلال البرامج التعليمية المتطورة

وأشار إلى أن الجامعة تنتهج نظاماً تعليمياً متميزاً فى كلياتها، لتخريج كوادر فنية مدربة على التعامل مع المشكلات البيئية المتنوعة، مؤكداً أن لديها عدداً من البرامج المتميزة، بينها: «برنامج تكنولوجيا الاستزراع البحرى، وبرنامج تكنولوجيا المصايد البحرية، لتدريب الطلاب على قيادة السفن وتكنولوجيا الاستزراع البحرى، إضافة إلى برنامج التغذية العلاجية، لتخريج كوادر فنية مدربة على الاستفادة من استخدام ثروة النباتات الطبية التى تزخر بها سيناء، وبرنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، لتخريج كوادر فنية قادرة على التعامل مع البيئة الصحراوية»، موضحاً أن الجامعة توفر التدريبات الميدانية لطلابها، بينها تدريب طلاب كلية الاستزراع المائى والمصايد البحرية بالقاعدة البحرية بالإسكندرية، وتدريب طلاب برنامج التغذية العلاجية بكلية الاقتصاد المنزلى ميدانياً فى المستشفيات والفنادق ومطاعم المدن الجامعية، وتدريب طلاب شُعب الملابس والنسيج والمصنوعات الجلدية على إنتاج بعض المنتجات ومساعدتهم فى تسويقها.

ومن جهته قال الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، فى تصريحات صحفية، إن الجامعة لديها 3 أفرع بمدن (الطور، رأس سدر، شرم الشيخ)، وهى من أكبر المشروعات القومية للتعليم العالى بسيناء، بتكلفة إجمالية 10.5 مليار جنيه، وأضاف أن المقر الرئيسى للجامعة يقع بمدينة الطور على مساحة 200 فدان، بتكلفة 5.25 مليار جنيه، ويضم كليات (الهندسة، الصناعات التكنولوجية، الطب، طب الأسنان، التمريض، علوم وهندسة الحاسب)، وفرع الجامعة برأس سدر على مساحة 75 فداناً، بتكلفة 2.7 مليار جنيه، ويقدم برامج (العلوم الأساسية، الطب البيطرى، الصيدلة، العلوم الإدارية، الزراعات الصحراوية، العلوم الاجتماعية)، وفرع مدينة شرم الشيخ على مساحة 25 فداناً، بتكلفة 2.7 مليار جنيه، ويضم كليات (السياحة والضيافة، العمارة، الألسن واللغات التطبيقية، الفنون والتصميم، الإعلام والاتصال).

وقال ناصر مندور القائم بأعمال رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، فى تصريحات صحفية، إنه تم إنشاء جامعة الإسماعيلية الأهلية بتكلفة تقديرية 4 مليارات جنيه على مساحة 29 فداناً، بما يعادل 121800 متر مربع بمدينة الإسماعيلية الجديدة (شرق قناة السويس)، وتتكون الجامعة من 6 مبانٍ تعليمية، بها 36 معملاً، و29 مدرجاً، ومبنى إدارة الجامعة، ويضم (صالة كبار الزوار، قاعة مجلس الجامعة، مكاتب نواب رئيس الجامعة، غرفة اجتماعات كبرى، صالة استقبال، 146 مكتباً إدارياً)، ومبنى للمعامل المركزية، و2 مبنى للورش الهندسية، و8 ملاعب (كرة القدم، كرة سلة، التنس، طائرة)، ومسرح يسع 380 فرداً.

ومن جانبه، أشار الدكتور أيمن إبراهيم، القائم بأعمال رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية، فى تصريحات صحفية إلى أن جامعة شرق بورسعيد الأهلية إحدى جامعات الجيل الرابع التى تهتم بالتميز فى التعليم والبحث العلمى، وتم إنشاؤها بتكلفة تقديرية 5 مليارات جنيه، وتقع على مساحة 44 فداناً. فيما أكد الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، أنه جارٍ إنشاء أول فرع لجامعة حكومية بجنوب سيناء، وهو فرع جامعة السويس بأبورديس، بتكلفة 1.3 مليار جنيه للمرحلة الأولى، ويُقام فرع الجامعة على مساحة 100 فدان للمرحلتين. وقال الدكتور مدحت عوض، رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، إن تكلفة إنشاء الجامعة بلغت 645.7 مليون جنيه.