«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تعلن استشهاد قائد كتيبة بيت لاهيا الفلسطينية

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أنها قتلت قائد كتيبة بيت لاهيا في حركة حماس، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها،

وفى سياق آخر، استهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى بجانب مستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة، وإلحاق أضرارا بالغة بالمبنى، كما تعرضت حياة مئات الجرحى والمرضى والطواقم الطبية والنازحين إلى الخطر.

وكشفت تقارير وزارة الصحة الفلسطينية، أن 65% من مراكز الرعاية الصحية الأولية في غزة باتت مُغلقة، فيما يعاني أكثر من 37 ألف شخص من بين النازحين أمراضا غير معدية، وبينهم 4600 امرأة حامل، و380 حالة ما بعد الولادة تتطلب رعاية طبية بين النازحين، و15% من النازحين يعانون إعاقات مختلفة، كما أن معظم مراكز الإيواء ليست مجهزة، وتفتقر إلى الفرشات والأسرة الطبية.