الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط المستشفى الأوروبي بخان يونس

كشفت وسائل الإعلام الفلسطينية، عن شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات على محيط المستشفى الأوروبي بخان يونس، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وكان مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، ألقى كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، بوجوب تقديم المساعدات اللازمة للشعب الفلسطيني.

ضرورة إدخال 100 شاحنة من المساعدات لغزة

وأضاف «منصور»، في كلمته التي تم إذاعتها خلال الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، أنَّه يجب إدخال 100 شاحنة من المساعدات الإنسانية، على الأقل، يومياً إلى «غزة».

وشدد على أنَّه على الأمم المتحدة إنقاذ الفلسطينيين في غزة، مشيراً إلى الحصار المفروض على شعبه في القطاع، وتعرضهم للقصف المستمر.

وقال إن الاحتلال دمر نصف المنازل في غزة، ليتحول سكان القطاع إلى نازحين يتنقلون من مكان إلى آخر.