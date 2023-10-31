طرح أذون خزانة في البنوك بعائد يتجاوز 26.4%.. تعرف على الموعد

يعتزم البنك المركزي المصري، طرح أدوات دين حكومية قصيرة الأجل «أذون خزانة» آجال 6 شهور وسنة، يوم الخميس المقبل الموافق بقيمة 46.500 مليار جنيه، وآجال 3 شهور و9 شهور، الأحد الموافق 5 نوفمبر بإجمالي قيمة 47.500 مليار جنيه.

وتوكل وزارة المالية، البنك المركزي بمهمة طرح وإدارة عطاءات أدوات دين حكومية قصيرة الأجل «أذون خزانة» لتوجيه الحصيلة إلى أبواب الموازنة العامة للدولة مثل الأجور والدعم والحماية الاجتماعية.

وأعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي، عن أن إجمالي قيمة الأذون الخزامة للخميس والأحد المقلبين 94 مليار جنيه، موزعه كما يلي:

الخميس 2 نوفمبر 2023

- أذون خزانة أجل 6 شهور، بقيمة 20.000 مليار جنيه.

- أذون خزانة مدة العام بقيمة 26.500 مليار جنيه.

الأحد 5 نوفمبر 2023

- أذون خزانة أجل 3 شهور بقيمة 23.000 مليار جنيه.

- أذون خزانة أجل 9 شهور بقيمة 24.500 مليار جنيه.

وطلبت البنوك والشركات في عروض العطاءات المقدمة للحصول على أذون الخزانة مقابل عائد يصل إلى 29.249%، بينما وافق البنك المركزي على متوسط عائد يصل إلى 26.463% وفق نتائج آخر عطاء.

ويذكر أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها السادس يوم 21 سبتمبر 2023، على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى بالترتيب 19.25%، و20.25%، و19.75%، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.