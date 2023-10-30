رئيس البورصة: متوسطات تداول أذون الخزانة بالبورصة ترتفع إلى 32.6 مليار جنيه

أكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، على أن المتوسطات اليومية لتداول الأذون وسندات الخزانة بالبورصة المصرية، شهدت زيادة مضطردة خلال الأسابيع الخمسة الأولى من التداول، حيث ارتفع المتوسط اليومي لقيم التداول من 23.7 مليار جنيه في الأسبوع الأول ليصل إلى 32.6 مليار جنيه في الأسبوع الخامس، في حين ارتفع المتوسط اليومي لأحجام التداول من 1 مليون ورقة مالية في الأسبوع الأول ليصل إلى 1.5 مليون ورقة في الأسبوع الخامس.

المتوسط اليومي لعدد العمليات

وأشار رئيس البورصة المصرية، خلال كلمته اليوم باحتفال تداول أذون الخزانة في البورصة المصرية، إلى أن المتوسط اليومي لعدد العمليات ارتفع من 159 عملية في الأسبوع الأول، ليصل إلى 190 عملية في الأسبوع الخامس، وأيضا ارتفع المتوسط اليومي لعدد المستثمرين من 132 مستثمرا في الأسبوع الأول ليصل إلى 189 مستثمرا في الأسبوع الخامس.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، قد افتتحا جلسة التداول بالبورصة المصرية، اليوم، احتفالا بتداول أذون الخزانة في البورصة المصرية.

بداية التداول على أذون الخزانة

وكانت بداية التداول على أذون الخزانة، يوم الأحد 24-9-2023، في السوق الثانوية من خلال شاشات البورصة المصرية، ضمن تدشين مرحلة جديدة من مراحل التطوير المستمر لسوق الأوراق المالية كأحد مستهدفات استراتيجية البورصة المصرية لخدمة الاقتصاد الوطني.

نشاط تداولات البورصة المصرية

وتشهد البورصة المصرية نشاطا ملحوظا في أداء المؤشرات خلال الفترة الحالية، حيث حققت أرقاما قياسية على مستوى المؤشرات وقيم وأحجام التداولات، ليعود ذلك على رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة، ويحقق مستويات تعامل تخطت تريليون جنيه.

البورصة ترتفع بأكثر من 60% منذ بداية العام الجاري

وارتفعت مؤشرات البورصة بنسبة بلغت 60.5% منذ بداية العام الجاري، حيث بدأت هذا العام عند مستوى 11500 نقطة، لتصل إلى أعلى مستوى لها عند 23 ألفا و435 نقطة، وهو مستوى تاريخي بالنسبة للبورصة المصرية.