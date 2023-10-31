وزير الإنتاج الحربي يناقش التعاون مع ممثلي شركتي «استدامة» و«استشارة للتنمية»

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع المهندس محمد مصطفى، ممثل شركة استشارة للتنمية الصناعية وشركة (استدامة) للمدن الذكية ووفد مرافق، في مقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أنّ اللقاء يأتي بهدف بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، مؤكدًا أنّ سياسة العمل التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي ترتكز على تنفيذ دورها الرئيسي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر إلى جانب حرصها على الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة، وما تمتلكه من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين، إلى جانب مساهمة شركات ووحدات الإنتاج الحربي في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة التي تعزز مساعي التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.

وأكد الوزير محمد صلاح، أنّ منظومة العمل بوزارة الإنتاج الحربي تعد منظومة فريدة من نوعها، حيث تضم 16 شركة صناعية، إضافة إلى 3 شركات للإنشاءات ونظم المعلومات والصيانة إلى جانب ظهير بحثي يتمثل في مركز التميز العلمي والتكنولوجي، كما تضم المنظومة المتكاملة قطاعا للتدريب وآخر لاختبارات الذخائر والأسلحة وكذا مركزا طبيا، معربا عن استعداد وزارة الإنتاج الحربي للتعاون والتكامل مع الجهات المختلفة بالدولة بما يساهم في دفع عجلة الإنتاج والبناء والتنمية إلى الأمام.

من جانبه، أوضح المهندس محمد مصطفى، ممثل «استشارة للتنمية الصناعية»، أنّ الشركة تضم نخبة من المستشارين ذوي الخبرات الممتدة في المجال الصناعي، مضيفا أنّ الشركة متخصصة في مجال تقديم الحلول والخدمات المتكاملة المتخصصة مثل الاستشارات الخاصة بمجال تأسيس الشركات بأنواعها، وخدمات التنمية الصناعية بدايةً من تخصيص الأراضي مرورا بإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة للبدء في الأنشطة الصناعية والاستمرار فيها، مثل تراخيص البناء والتشغيل وإصدار السجلات الصناعية، وكذا الاستشارات المتعلقة بتصميم وإقامة خطوط الإنتاج والتأهيل للحصول على شهادات الجودة المحلية والعالمية في مختلف القطاعات.

وأشاد بما تمتلكه شركات ووحدات الإنتاج الحربي من خبرات وإمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وبشرية تمكنها من تنفيذ المشروعات المسندة إليها بدقة وكفاءة، مؤكدا الحرص للتعاون المشترك مع وزارة الإنتاج الحربي لتحقيق التكامل وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والموارد المحلية المتاحة بها بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

وأعرب الدكتورعمرو عبد الهادي، ممثل (شركة استدامة)، عن تطلعه للتعاون مع الإنتاج الحربي في مجالات تصنيع متعددة، وعلى رأسها تصنيع محطة توليد مياه من الهواء بطاقة 1000 م3/ اليوم - والتي تم عرض نموذج مصغر بطاقة 20 م3/ اليوم بجناح الشركة بمعرض اتحاد الصناعات - وكذا تصنيع روبوت لتنظيف أوجه المباني الشاهقة وغيرها من المبتكرات التي يقوم بتصميمها فريق العمل الفني بالشركة.

بدوره، صرّح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ وزير الدولة للإنتاج الحربي يحرص بشكلٍ دائم على إصدار التوجيهات الوزارية التي من شأنها المساهمة في تعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة وتحقيق التكامل مع مختلف الجهات بالدولة.

حضر اللقاء من الإنتاج الحربي، المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والمهندس مصطفى عامر، رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والمهندس أشرف حلمي، رئيس قطاع المشروعات، والدكتورة إيمان غنيم، رئيس قطاع التطوير والتكنولوجيا والدكتور مهندس طه جمعة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية «مصنع 360 الحربي».