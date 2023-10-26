وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون في الصناعات الدفاعية مع اليونان

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، حنان عبد الرؤوف المدير التنفيذي لإحدى الشركات الدولية، ووفد من شركة يونانية عاملة في مجال الصناعات العسكرية، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بمقر شركة حلوان للصناعات الهندسية «مصنع 99 الحربي» إحدى الشركات التابعة للوزارة.

قوة العلاقات المصرية اليونانية

ورحب الوزير بالحضور، مؤكدًا قوة ومتانة العلاقات المصرية اليونانية والتي شهدت نقلة نوعية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية خاصة خلال السنوات الأخيرة، حيث توالت الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين سواء بشكل ثنائي أو في شكل قمم مصغرة بين اليونان وقبرص ومصر، وجرى الاتفاق على استضافتها بين البلدان الثلاث بالتناوب، ومن ثم فمنذ عام 2014 انعقدت 9 قمم بين الدول الثلاث.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال اللقاء إلى الهيكل التنظيمي للوزارة، موضحا أنّ الوزارة والجهات التابعة أحد أهم ركائز الصناعة الوطنية المصرية، حيث يتبع الوزارة 16 شركة صناعية و4 في مجالات أخرى تضم شركة لنظم المعلومات وأخرى للإنشاءات، إضافة إلى شركة للصيانة وظهير بحثي للتميز العلمي والتكنولوجي، كما يتبع الوزارة قطاعا للتدريب ومركز طبي وميادين اختبار للذخيرة والأسلحة.

تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة

وأكد الوزير أنّ الهدف الأساسي لهذه الشركات والوحدات التابعة للوزارة، تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة والشرطة من المعدات والأسلحة والذخائر، واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة تلبى احتياجات المواطنين، والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تتم بالدولة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية لدعم الاقتصاد القومي.

وتابع وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنّ التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات اليونانية العاملة في مجلات مماثلة، سيعمل على إحداث نقلة نوعية كبيرة في التعاون الصناعي بين الجانبين وذلك لترسيخ مبدأ نقل وتوطين التكنولوجيات الصناعية كمبدأ أساسي لزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وتحقيق بناء تراكمي للخبرات والإمكانيات التكنولوجية لشركاتها ومصانعها، ما يأتي في إطار استراتيجية العمل في الوزارة والحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وعقب ذلك شملت المباحثات بين الجانبين دراسة إمكانية التعاون المشترك في مجال إنتاج الذخائر ذات الأعيرة المختلفة.

وبدورهم، أجرى ممثلو شركة OLYMPIC INDUSTRIES اليونانية، عرضا تقديميا عن الشركة، أوضحوا خلاله مجالات عمل الشركة، حيث تنتج الشركة الذخائر ذات الأعيرة الصغيرة والمتوسطة بأنواعها ومكوناتها، كما تنتج خرطوش الصيد، فضلا عن عدد من المنتجات العسكرية الأخرى.

وبدوره، أوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنّ الوزير محمد صلاح حرص في نهاية اللقاء على توجيه الدعوة للشركة اليونانية للمشاركة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX 2023، المقرر تنظيمه في مصر خلال ديسمبر المقبل، للتعرف أكثر على إمكانيات الشركة ورؤيتها على أرض الواقع وتحديد مجالات التعاون بدقة.