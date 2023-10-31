مدبولي: خطة لإنشاء منطقتين صناعيتين في رفح ونخل قريبا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ مشروعات التنمية الصناعية في شبه جزيرة سيناء تتضمن مشروعات بـ44.3 مليار جنيه بإجمالي 29 مشروعًا، لافتا إلى تنفيذ مشروعات بتكلفة 6.5 مليار جنيه، ومن المخطط تنفيذ 24 مشروعا جديدا بتكلفة 37.8 مليار جنيه حتى 2030.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عالمي منعقد بمدينة العريش حاليًا، أنّه من المخطط تنفيذ منطقتين صناعيتين في رفح ونخل، ومجمعين صناعيين في رفح والحسنة، و10 مصانع للرمال السوداء، ومصنع للصودا آش.

وأوضح رئيس الوزراء، أنّ المنطقة الصناعية الجديدة في رفح تقع على مساحة 50 فدانا بتكلفة 1.2 مليار جنيه، لافتا إلى وجود احتياطي من خام الرمال السوداء في شمال سيناء يقدر بـ933 مليون طن، يحتوي على 12.7 مليون طن من المعادن الاقتصادية سيتم استغلالها.