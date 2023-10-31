مدبولي: مشروعات جديدة لتنمية شمال سيناء بـ363 مليار جنيه

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أنّ الدولة تستهدف تنفيذ خطة التطوير الاستراتيجي والتنمية المتكاملة لشمال سيناء اعتبارًا من أكتوبر الجاري وحتى يونيو 2030، عبر تنفيذ أكثر من 300 مشروع تنموي متكامل بمختلف القطاعات بتكلفة 363 مليار جنيه، بينها 197 مشروعًا حتى عام 2026 بتكلفة 273 مليار جنيه، و105 مشروعات حتى عام 2030 بتكلفة 90 مليار جنيه.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عالمي عقده بمدينة العريش الثلاثاء، أنّ مشروعات التنمية المستهدفة متنوعة بين بنية تحتية بإجمالي 86 مشروعًا، و19 مشروعا للخدمات التعليمية، و19 مشروعا للخدمات الصحية، و5 مشروعات للمواني والمطارات و4 للتجارة واللوجستيات، و19 للزراعة والري، و17 للتنمية العمرانية، و24 مشروع للتنمية الصناعية، و13 مشروع للتنمية السياحية.

ولفت مدبولي، إلى أنّ مدينة العريش تستحوذ على «نصيب الأسد» من مشروعات تنمية شمال سيناء بإجمالي 98 مشروعًا، يليها بئر العبد بـ72 مشروعًا، ثم الحسنة بـ50 مشروعا، ورفح بـ32 مشروعا، ونخل بـ27 مشروعا، والشيخ زويد بـ23 مشروعًا.