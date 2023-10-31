مدبولي: خططنا لبناء أكثر من 82 ألف وحدة سكنية في سيناء حتى 2030

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة تعمل على التنمية العمرانية في محافظة شمال سيناء بتكلفة 140.6 مليار جنيه بإجمالي 82.6 ألف وحدة سكنية في شبه جزيرة سيناء حتى عام 2030.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عالمي منعقد في مدينة العريش، أنّه جرى تنفيذ مشروعات بـ26 مليار جنيه في 47.6 ألف فدان، ومن المخطط تنفيذ 35 ألف وحدة بتكلفة 114.6 مليار جنيه حتى 2030.

ولفت مدبولي، إلى أنّه تم وجار تنفيذ 11 تجمعا تنمويا في سيناء، وتم العمل على مدن رفح وبئر العبد الجديدة، موضحا أنّ مدينة رفح الجديدة مساحتها 9248 ألف فدان، وجار الانتهاء من بناء أكثر من 4 آلاف وحدة فيها، ومن المخطط تنفيذ أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية جديدة فيها، ومن المخطط أن تستوعب مدينة بئر العبد الجديدة 50 ألف نسمة.