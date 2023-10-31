مكتبة الإسكندرية تهنئ الشاعر حسن طلب لحصوله على «جائزة العويس»

هنأت مكتبة الإسكندرية والعاملون بها، الشاعر الكبير الدكتور حسن طلب لحصوله على جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية لعام 2023، في دورتها الثامنة عشر فئة الشعر، وذلك لتميزه في مجاله وإسهامه في تطور الأدب والثقافة في العالم العربي.

وذكرت المكتبة في بيان صحفي: «يتقدم الدكتور أحمد زايد نيابة عن العاملين في المكتبة بخالص التهنئة للشاعر الكبير، مثمنًا ما تحصده الأقلام والعقول المصرية من تقدير يعكس تفردًا يتميز به أبناء مصر في حقول العلم المختلفة».

معلومات عن حسن طلب

جدير بالذكر أن حسن طلب عمل أستاذًا في الفلسفة وعلم الجمال بكلية الآداب جامعة حلوان، ثم التحق عضوًا بلجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة. وساهم في تأسيس جماعة «إضاءة» للشعر منذ عام 1977حصل طلب على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 1990، ثم جائزة كفافيس للشعر 1995، وجائزة السلطان قابوس للإبداع الثقافي 2006، وله عدد كبير من الدواوين والمؤلفات النقدية أبرزها: «متتالية مصر، وسيرة البنفسج، ولا نيل إلا النيل، وبستان السنابل، أصل الفلسفة.. اليونان أم مصر القديمة؟».