الشاعر حسن طلب: حب التملك غريزة أساسية في الإنسان لكن يجب معارضتها

قال الشاعر حسن طلب إن حب التملك غريزة أساسية في الإنسان، لكن يجب معارضتها بقيم أخرى كمنح الأشياء لمن لا يملكونها، مثل الكتب، مشيرًا إلى أن بعض الكتب لا تصلح لهذا الأمر، مثل المعاجم والقواميس، وستظل مصدرا في كل شيء وليس شيئا محددا ومن يستعيرها قد لا يعيدها، لكن لا مانع من تبادل الكتب مع من يقدرها.

كتب من الصعب التفريط فيها

وأضاف «طلب» في مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء» من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي على قناة CBC: «كتب المصادر الأساسية والمعاجم الكبرى من الصعب أن نفرط فيها، لكن بعض الاستثناءات تحدث عندما يكون الناس في حاجة إلى مُلحة إليها، إذ يأخذ عليهم أيمانًا غليظًا حتى يعيدوها».

وتابع الشاعر أن أديبا فرنسيا نصح بعدم إعارة الكتب لأحد، لأنه شخصيا كون مكتبته من كتب الآخرين، لافتًا إلى أن الإنسان عندما يستعير كتابا تتصارع غريزة حب الملكية لديه مع إفادة الآخرين، لكن يجب أن تنتصر غريزة إفادة الآخرين.

تأثير الكتب الإلكترونية على انتشار الكتب الورقية

وأشار إلى أن الأعمال الإبداعية مثل الروايات يصدق عليها نسبيا ما يصدق على المعاجم، لأن من يرغب في قراءة الرواية يريد أن يستمتع ولن تعطله عمليات البحث ولن يعيقه أي شيء آخر، لافتًا إلى أنه مع انتشار الكتب الإلكترونية أصبح من يرغب في استعارة الكتاب ملزمًا بطرق هذه الأبواب المتاحة، وبالتالي فإن هناك أكثر من منفذ للكتب، وأي رواية يمكن تحميلها، على غرار الأعمال الكاملة للأديب الشهير دوستويفسكي.