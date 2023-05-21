احتفالية حسن طلب.. أمسية حوارية شعرية في «الأعلى للثقافة» الأربعاء

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، والشاعر أحمد سويلم «مقرر لجنة الشعر» بالمجلس، «احتفالية حسن طلب.. أمسية حوارية شعرية»، في تمام السابعة مساء الأربعاء 31 مايو 2023 بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

يدير الأمسية، الشاعر وائل السمري عضو لجنة الشعر، ويلقي كلمة لجنة الشعر، الشاعر أحمد سويلم، يشارك بها الدكتور سعيد شوقي، أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب بجامعة المنوفية، والدكتور عادل ضرغام رئيس قسم النقد الأدبي كلية دار العلوم جامعة الفيوم، والفنان إيهاب كرم عازف ومطرب.

معلومات عن الدكتور حسن طلب

يشار إلى أن الدكتور حسن طلب شاعر وأكاديمي، مولود في عام 1944، بمحافظة سوهاج، حصل على ليسانس الآداب، قسم الفلسفة، جامعة القاهرة، 1968، وماجستير في الفلسفة من كلية الآداب، جامعة القاهرة، عام 1984.

أكمل الدكتوراه في الفلسفة من كلية الآداب، جامعة القاهرة، 1992، تدرج في السلك الجامعي حتى أصبح عضو هيئة تدريس بكلية الآداب جامعة حلوان حاليا.

كما عمل نائب رئيس تحرير مجلة إبداع، وعضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة.

من أعماله: «وشم على نهدي فتاة، سيرة البنفسج، أزل النار في أبد النور، أية جيم (قصيدة طويلة) وغيرها».