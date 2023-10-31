«التضامن» تطلق حملة توعوية بالأسمرات للحفاظ على الصحة في فصل الشتاء

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الفعاليات التوعوية في الأسمرات، وذلك في إطار حملة «النظافة صحة وسلامة.. احمي نفسك وأسرتك»، لتوعية الأسر الأولى بالرعاية بالعادات السليمة للوقاية من أمراض الشتاء، وتغيير السلوكيات لتعزيز كيفية الحفاظ على النظافة الشخصية ونظافة المنزل والمنطقة المحيطة به.

وانطلقت الفعاليات في إطار خطة الوزارة لرفع الوعي لدى أسر برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» وكافة الأسر المستفيدة من تدخلات الحماية الاجتماعية، خاصة مع انطلاق العام الدراسي وزيادة احتمالية انتشار نزلات البرد المرتبطة بتغير الطقس، وهي حملة توعية موسعة تستهدف التوعية بكيفية حماية الأسر من السلوكيات الاجتماعية السلبية التي تؤدي لانتشار الأمراض داخل الأسرة وفي التجمعات.

وشهدت الفعاليات حضور عدد من الأسر ضمت عددًا كبيرًا من النساء والأمهات وجدات لأطفال داخل 9 حضانات بمنطقة الأسمرات وآخريات من المستفيدات من خدمات الوزارة المقدمة من خلال مركز الخدمات المتكاملة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بحى الأسمرات وتم توزيع شنط للأسر بها منظفات ومطهرات وأدوات وقائية لتعزيز استخدامها بصفة دائمة لحماية الأسرة من الأمراض وترسيخ العادات الصحية السليمة.

أهمية الالتزام بسلوكيات النظافة

وأكد الدكتور مجدى حلمي، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي، خلال محاضرته للأسر على أهمية الالتزام بسلوكيات النظافة التي تعزز وقاية الأسر من أعراض كورونا وأمراض الشتاء، وأهم النصائح الاجتماعية لتجنب التعرض لها وحماية الأطفال الصغار، خاصة حديثي الولادة وضرورة الالتزام بالتطعيمات المقررة لتجنب الأمراض التى تحدث الإعاقات المختلفة، مثل شلل الأطفال وكيفية الحفاظ على كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة الأكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد فى الشتاء وكيفية تهيئة البيئة لوقاية الأسر الأولى بالرعاية مع توضيح الأساليب والسلوكيات غير المكلفة وأهمية التباعد بين الأشخاص في الأماكن العامة ومراعاة تهوية المنزل وتجنب الأماكن المغلقة وغسل الأيدي بشكل مستمر أثناء اليوم.

وأشارت الدكتورة منى عادل، أستاذ مساعد الصحة العامة وطب المجتمع بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، إلى أهمية التغذية الصحية السليمة وإعداد طعام يومي صحي للطفل بأقل التكاليف للوقاية من سوء التغذية والاستفادة من وصفات شعبية مفيدة تساعد فى الوقاية من نزلات البرد وأمراض الشتاء وكيفية تعزيز السلوكيات الإيجابية بين الأطفال ورفع وعى الأطفال بقضايا البيئة والنظافة والوقاية من أمراض الشتاء وكيفية حماية كبار السن من نزلات البرد والعدوى طبقاً للمعايير المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وأوضح أحمد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجمعية خير وبركة والمرأة الجديدة، أن منطقة الأسمرات تضم 18 ألف و400 أسرة تقريبا ويوجد بالمنطقة 9 حضانات تقدم الخدمة لما يزيد على 1000 طفل من أبناء تلك الأسر يقوم على الحضانات ما يقرب من 120 ميسرة وشئون إدارية.