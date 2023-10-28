وزيرة التضامن: الهلال الأحمر استطاع التواصل مع أهل غزة وقت انقطاع الإنترنت

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه بعد انقاطع الاتصال والإنترنت عن أهالي قطاع غزة، جراء الاجتياح البري الغاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فإن الهلال الأحمر المصري، كانت له طرقه للتواصل مع شقيقه الفلسطيني، موضحة أن كل ساعة تأتي بجديد.

إدخال المساعدات والإغاثات في أي وقت

وأضافت «القباج» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «عند قطع التواصل، فلنا طرقنا حتى نستطيع أن ننفذ على المعلومات على الأقل، حتى يكون هناك جاهزية لإدخال المساعدات والإغاثات في أي وقت».

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هذا هو الدور المنوط به الهلال الأحمر المصري، وهذه ليست المرة الأولى، الذي ينقطع بها التواصل في أماكن بها انتهاكات أو اعتداءات، مؤكدة أن الهلال الأحمر المصري، متمرس في هذه القضية، وله طرق عديدة، للوصول للمعلومة الصحيحة للرد والاستجابة، عما يحتاجه الشعب الفلسطيني بشكل حقيقي.

دعوة بوقف قتل الأبرياء والمدنيين

وأضافت، أن الهلال الأحمر المصري يملك عددا كبيرا من المتطوعين، لتجهيز المساعدات لأهالي قطاع غزة، منوهة بأن هناك مساعدات كثيرة تُرسل من العديد من الدول، العربية والأجنبية، داعية المجتمع الدولي بوقف قتل الأبرياء والمدنيين ومراعاة قواعد الحرب، واحترام الاتفاقيات الدولية.