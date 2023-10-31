بدء ندوة صالون «التخطيط القومي» للصحة النفسية بحضور السفيرة نبيلة مكرم

استضاف صالون معهد التخطيط القومي، السفيرة نبيلة مكرم مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي، والدكتور عبد الناصر عمر أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، رئيس مجلس إدارة مستشفى المشفى، وعضو مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري سابقا؛ للحديث عن «الصحة النفسية.. ثقافة مجتمع وشجاعة مريض».

وخلال الندوة، أكد الدكتور عبد الناصر عمر، الدور الذي يلعبه المجتمع لمساندة وتخفيف الآلام وتوفير البيئة المحيطة التي تتفهم معاناة أصحاب المرض النفسي، وإيجاد حل لمشكلاته.

العلاج النفسي رحلة طويلة تحتاج لصبر

وأضاف «عمر»، أن العلاج النفسي رحلة طويلة تحتاج لصبر، وتكاتف من جميع أفراد الأسرة الذين تقع على عاتقهم مسئولية كبيرة، مؤكدًا على ضرورة توفير سبل معالجة المرضى النفسيين عن طريق أطباء ومعالجين متخصصين في المجالات ذات الصلة وتوفير خدمات تأهيل المريض النفسي وتعزيز دمجه في المجتمع.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري سابقا، أن هذه الحلقة من صالون معهد التخطيط القومي تسعى لتسليط الضوء على الأهمية العميقة للصحة النفسية كحق أساسي من حقوق الإنسان لا يقل أهمية عن الصحة البدنية، وذلك من أجل رفع مستوى الوعي وتفكيك الوصمة المتأصلة المرتبطة بالمرض النفسي، وهو ما يستلزم تحولًا ثقافيًا يعترف بأن الصحة النفسية لا يمكن فصلها عن السلامة البدنية، بما يعزز من ثقافة القبول والدعم والرعاية.

وأضاف «العربي»، أنه من خلال هذا التحول الثقافي والالتزام بتوفير الرعاية النفسية وإعادة التأهيل، يتم تمكين الأفراد الذين يعانون من ظروف نفسية وإعادة دمجهم في المجتمع بما يضمن تفعيل مساهمتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.