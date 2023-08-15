نبيلة مكرم: بدء تدريب الأخصائيين النفسيين بالمدارس 19 أغسطس

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي، أن هناك ندوات تعقد للتوعية بالصحة النفسية والمدرسة جزءا منها، وجرى الاتفاق على تدريب الأخصائيين النفسيين لدى الطلاب في المرحلة الابتدائية لكشف أي أمراض أو تعب نفسي، والتواصل مع الأسرة لإنفاذ مستقبل الطلاب، منوهة بتعميم التجربة على جميع مراحل الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أنه جرى التعاون مع مؤسسة التعليم من خلال العمل بشكل جماعي لإعداد برنامج تدريبي للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، موضحة أن الدورات التدريبية تبدأ 19 أغسطس الحالي بالمدينة التعليمية بأكتوبر وحصر الأعداد، موضحة أن هناك منظومة كبيرة يجرى العمل عليها، وأعلنت أن هناك تنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب في عدة مبادرات.

برنامج تدريبي للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين

وأضافت أن هذه البرامج التدريبية الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط كما أن هناك برامج التوعية ضد التحرش، مؤكدة أنه جرى عمل كتيبات بالتعاون مع نهضة مصر لتوجيه الطلاب بطريقة بسيطة للتعامل عندما يتعرض لأى مشكلة نفسية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق برنامج تدريبي للاخصائيين النفسيين والاجتماعيين في المدارس، بالتعاون مع مؤسسة فاهم للدعم النفسي، ومؤسسة التعليم أولاً، بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي.