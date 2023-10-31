مشروعات عملاقة لتحلية مياه الشرب في الشيخ زويد بتكلفة 1.8 مليون جنيه

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، محطات التحلية الجديدة الموجودة في القرى الواقعة جنوب مدينتي الشيخ زويد ورفح، وغرب مدينة الشيخ زويد، حيث تشهد الأخيرة على وجه التحديد والقرى المجاورة لها تشييد عدد من المشروعات العملاقة، في مجال تحلية مياه الشرب، بتكلفة 1.8 مليون جنيه.

3 محطات جديدة لتحلية المياه

من جانبه، أكد المهندس أياد أبو رياش رئيس الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الشيخ زويد لـ«الوطن»، أن مدينة الشيخ زويد شهدت عدة إنشاءات في مجال محطات تحلية المياه، حيث تم إنشاء ثلاث محطات للتحلية جديدة بطاقة كبيرة، لخدمة التجمعات السكنية ذات التكتل السكاني الكبير.

وأوضح، أنه تم إنشاء محطات في قرية قبر عمير غرب المدينة بسعة 100م مكعب، وقرية الظهير جنوب الشيخ زويد، بسعة 100متر مكعب أيضا، ومحطة صغيرة بقرية أبو العراج جنوب الشيخ زويد، بسعة 30 متر مكعب، موضحًا أن التكلفة الإجمالية للمحطات بلغت مليون، و800 ألف جنيه، بالإضافة لعمل الأبار والمحطات الثلاث.

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قد أعلن في وقت سابق عن افتتاح عدة محطات تحلية جديدة، والتي من شأنها أن تقضي تمامًا على أزمات المياه التي كانت موجودة في السابق.

كما تم إنشاء محطات تحلية في القرى والتجمعات السكنية، مثل حي أبو خويطر والشلاق، والظهير والجورة وأبو العراج، وشيبانة والمهدية، بجانب وجود 4 محطات تحلية سابقة في الخروبة والشلاق الأم، والعكور وأبو طويلة.

إنشاء مشروع صرف صحي في الشيخ زويد

في نفس السياق، قال صالح أبو هولي، رئس مجلس مدينة الشيخ زويد، إن الشركات المنفذة لمشروع الصرف الصحي في المدينة قاربت على الانتهاء من الأعمال، بهدف تحوي الشيخ زويد من مدينة صغيرة إلى مدينة تنموية عملاقة.

وذكر، أن مشروع الصرف الصحي في المدينة له عدة فوائد، أهمها تخفيف الأعباء على المواطنين من عملية بناء «طرنشات» الصرف في كل بيت، وهي مكلفة، ويتم شفطها من قبل سيارات الكسح بشكل دائم، مما يتسبب هذا مشكلات صحية كثيرة.