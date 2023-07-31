جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة شمال سيناء.. «يبدأ تنفيذه غدا»

أعلن مجلس الوزراء جدول مواعيد تخفيف الأحمال الكهربائية في محافظة شمال سيناء، والتي سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء، وذلك بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

جدول تخفيف الأحمال الكهربائية في محافظة شمال سيناء

وأكد ديوان عام محافظة شمال سيناء، في بيان رسمي اليوم الاثنين، جدول انقطاع الكهرباء في محافظة شمال سيناء خلال شهر أغسطس 2023، والمواعيد بحسب كل منطقة، ويمكنك معرفة ذلك من خلال الجدول أدناه.

مواعيد تخفيف الأحمال الكهربائية في شمال سيناء

وكلفت محافظة شمال سيناء، رؤساء المدن والمراكز والوحدات القروية، بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء لتنفيذ تخفيف الأحمال، وفي حالة وجود مخالفة في تطبيق الجدول يمكن للمواطنين التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى عن قطع التيار الكهربي، أو من خلال الاتصال بشركة الكهرباء عبر الخط الساخن 121.