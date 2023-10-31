الذكرى 55 لمؤتمر الحسنة.. يوم خدع أهالي سيناء قوات الاحتلال الإسرائيلي

«كل ذرة رمل في سيناء مستعدين نبذل فيها ملايين الأرواح بس محدش يقرب منها»، كلمات رددها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال انطلاق المرحلة الثانية من مراحل التنمية في شمال سيناء ليستعيد بها المصريون إخلاص أبناء سيناء الأبطال، وكلمات قائدهم «سالم الهرش» التي لا تُنسى في مؤتمر الحسنة الشهير، ووقوف جميع القبائل في وجه قوات الاحتلال الإسرائيلي في عام 31 أكتوبر عام 1968.

الذكرى 55 لمؤتمر الحسنة

كانت البداية بتنظيم إسرائيل لمؤتمر الحسنة في وسط سيناء 31 أكتوبر عام 1968، وذلك بحضور مشايخ عواقل سيناء الشرفاء، في محاولة لامتلاك سيناء والحصول على تفويض من جانب المشايخ والقبائل، إلا أنهم رفضوا ذلك وأعلنوا أنهم خاضين للدولة المصرية ورئيسهم جمال عبد الناصر وفقا لحديث الشيخ سالم الهرش، المتحدث نيابة عن القبائل وذلك وفق خطبة سابقة للشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية.

وقال الشيخ سالم الهرش مقولته الشهيرة التي لا ينساها المصريون بأكملهم: «سيناء أرض مصرية وستبقى مصرية ولا نرضى بديلا عن مصر، وما أنتم إلا احتلال.. ونرفض التدويل، وأن أمر سيناء في يد مصر.. سيناء مصرية مائة في المائة ولا نملك فيها شبرا واحداً يمكننا التفريط فيه.. ومن يريد الحديث عن سيناء يتكلم مع زعيم مصر جمال عبدالناصر».

وعقب كلمات الشيخ سالم الهرش الشهيرة في مؤتمر الحسنة التي أوجعت الإسرائيليين وأفسدت مخططاتهم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 120 من المشايخ والمواطنين من شرفاء سيناء، أما الشيخ سالم الهرش استطاع الهروب إلى دولة الأردن الشقيقة، وكرمه الزعيم جمال عبدالناصر فيما بعد وأهداه نوط الامتياز من الطبقة الأولى.