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رئيس الوزراء يطلق المرحلة الثانية لتنمية سيناء من مدينة العريش

كتب:

محمد مجدي
11:15 ص | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المرحلة الثانية لتنمية شبه جزيرة سيناء من مدينة العريش، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، واللواء أركان حرب محمد ربيع، قائد الجيش الثاني الميداني.

وقال رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر منعقد في مدينة العريش حاليًا، إن شمال سيناء هي المنطقة الأغلى في قلب ونفس كل مواطن مصري.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.