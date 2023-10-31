رئيس الوزراء يطلق المرحلة الثانية لتنمية سيناء من مدينة العريش

أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المرحلة الثانية لتنمية شبه جزيرة سيناء من مدينة العريش، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، واللواء أركان حرب محمد ربيع، قائد الجيش الثاني الميداني.

وقال رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر منعقد في مدينة العريش حاليًا، إن شمال سيناء هي المنطقة الأغلى في قلب ونفس كل مواطن مصري.