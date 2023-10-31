الشيخ عيسى الخرافين: سيناء شهدت تنمية حقيقة في جميع المحاور

قال الشيخ عيسي الخرافين، شيخ مشايخ قبائل سيناء، إن مشروعات التنمية في سيناء باتت حقيقة أمام الجميع، يراها الأهالي وجميع الوافدين على المحافظة منذ عبور أنفاق الإسماعيلية حتى الوصول إلى مدينة رفح.

وأضاف «الخرافين»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سيناء شهدت على مدار السنوات الماضية حرباً ضروساً ضد الإرهاب، خاضت فيها القوات المسلحة والقبائل معارك عدة، إلى أن نجحت الدولة في القضاء على الإرهاب كاملاً.

«الخرافين»: التنمية في سيناء غير مسبوقة

وقال «الخرافين»، إن مايحدث من تنمية شاملة في سيناء هو تنمية حقيقية على جميع المحاور، بدء من ضخ مياه الزراعة في ترعة السلام وترعة الإسماعيلية لاستصلاح 400 ألف فدان، وحفر عديد من الآبار في المناطق الصحراوية التي يعتمد عليها المزارعون في زراعة الزيتون.

وأشار إلى أن مشروع المنازل البدوية هي إحدى مشروعات الإعمار في سيناء، والتي تعمل علي ربط أبناء المحافظة بوطنهم للعمل به والاستثمار فيه وتعميره.

تخصيص 740 مليار جنيه لتنمية سيناء

وقال «الخرافين»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن في مؤتمرات سابقة تخصيص 740 مليار جنيه لتنمية سيناء، باعتبارها إحدى المناطق المهمة استراتيجياً واقتصادياً لما تتميز به من مكان جغرافي.

وأشار إلى أن هناك عددا من المشروعات بدأت الدولة فيها بالفعل، وعلى رأسها ميناء العريش وميناء بئر العبد، إلى جانب مشروع السكك الحديدية التي ستمتد من بطول سيناء وترتبط بمحافظة الاسماعيلية عبر كوبري الفردان.