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«بلدية غزة»: انتشار آليات الاحتلال الإسرائيلي في شارع صلاح الدين ومنطقة الكرامة

كتب:

هانى حسن
01:38 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأن بلدية غزة، أعلنت انتشار آليات الاحتلال بشارع صلاح الدين ومنطقة الكرامة.

وصرحت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل محاولات التقدم شمال قطاع غزة.

وفي سياق آخر، كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الجاري، إلى 8525 شهيدا، وأكثر من 21 ألفا و48 جريحا.

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بقلم هانى حسن