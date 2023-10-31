قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل مسنا وتعتقل فلسطينيين في هجوم على طوباس

اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس صباح اليوم، وتبعتها تعزيزات عسكرية بعدد من الدوريات برفقة جرافتين، ودارت مواجهات مع قوات الاحتلال، إذ استشهد مواطن وأصيب تسعة آخرون بالرصاص الحي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

استشهاد مسن برصاص الاحتلال في طوباس

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد روحي رشيد صوافطة، 70 عاما، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة طوباس، شمال الضفة الغربية.

الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المواطنين خلال اقتحام مدينة طوباس ومداهمة منازلهم، بعد أن تسللت إلى مدينة طوباس وحاصرت منزلا، قبل أن تتبعها تعزيزات من حاجز تياسير العسكري، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين.

وأسفرت الهجوم عن إصابة 9 مواطنين بالرصاص الحي، بينهم اثنان بحالة خطر، ونقلوا إلى المستشفى، وأعلن في وقت لاحق عن استشهاد المسن صوافطة متأثرا بإصابته.