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وزير البترول يبحث مع وفد «كابريكورن إنرجي» إنتاج الغاز بتكنولوجيا جديدة

كتب:

مارينا رؤوف
04:02 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الرئيس التنفيذي لشركة «كابريكورن إنرجي» البريطانية راندى نييلى، والمدير العام للشركة إليانور رولي، وجرى استعراض أنشطة الشركة في مصر، خلال الفترة الماضية، وخططها المستقبلية في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية، خاصة أن هناك احتمالات لاكتشافات بترولية جيدة في الطبقات العميقة.

مشروعات حقن المياه

وجرى بحث إنتاج الغاز والزيت الصخري من المصادر غير التقليدية  باستخدام تكنولوجيات متخصصة في هذا المجال، فضلا عن مشروعات حقن المياه لزيادة الضغط بالخزانات بهدف زيادة الإنتاج.

حضر اللقاء المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشؤون البترول.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.