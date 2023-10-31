وزير البترول يبحث مع وفد «كابريكورن إنرجي» إنتاج الغاز بتكنولوجيا جديدة

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الرئيس التنفيذي لشركة «كابريكورن إنرجي» البريطانية راندى نييلى، والمدير العام للشركة إليانور رولي، وجرى استعراض أنشطة الشركة في مصر، خلال الفترة الماضية، وخططها المستقبلية في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية، خاصة أن هناك احتمالات لاكتشافات بترولية جيدة في الطبقات العميقة.

مشروعات حقن المياه

وجرى بحث إنتاج الغاز والزيت الصخري من المصادر غير التقليدية باستخدام تكنولوجيات متخصصة في هذا المجال، فضلا عن مشروعات حقن المياه لزيادة الضغط بالخزانات بهدف زيادة الإنتاج.

حضر اللقاء المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشؤون البترول.