وزارة البترول تطلق أول ملتقى تحدي تكنولوجيا المناخ خلال النسخة السابعة من «إيجبس» 2024

تأكيدًا على التزامها الراسخ بمساهمات مصر المحددة وطنيًا وهدفها الطموح الخاص بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 65% بحلول عام 2030.. تعلن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن إطلاق أول ملتقى تحدي تكنولوجيا المناخ في المنطقة، وذلك على هامش فعاليات الدورة السابعة لمؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة (إيجبس) والذي يقام في القاهرة خلال الفترة من (19 إلى 21 فبراير 2024).

هذا ويُعد ملتقى "تحدي تكنولوجيا المناخ" بمثابة منصة عالمية للشركات الناشئة، لعرض حلولها التكنولوجية ونماذج أعمالها أمام لجنة من أعضاء لجنة الاختيار المؤثرين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الشركات الناشئة الرائدة التي تقدم حلولًا متطورة لتسريع عملية انتقال الطاقة وتعظيم الإمكانات غير المستغلة لدى مبتكري الطاقة في تعزيز أهداف الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر.

ومن المقرر أن يضم ملتقى "تحدي تكنولوجيا المناخ" برنامجًا غنيًا من الجلسات الرئيسية والمحادثات التحفيزية وحلقات النقاش، حيث سيجمع ملتقى تحدي تكنولوجيا المناخ أصحاب الرؤى في صناعة الطاقة العالمية والمستثمرين وصناع التغيير والشركات الناشئة لعرض ابتكاراتهم الهامة وتقنيات المناخ الرائدة.

وفي هذا السياق، صرح معالي طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، على إطلاق المبادرة قائلاً: "تعمل مصر على تسريع جهودها لتنويع مصادر الطاقة وإزالة الكربون بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، حيث يشهد العالم حاليًا ابتكارات لا مثيل لها تمهد الطريق من أجل مستقبل منخفض الكربون، ونحن نؤمن بأن الشركات الناشئة هي الرائدة في هذا الاتجاه من خلال ملتقى تحدي تكنولوجيا المناخ بمؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة (إيجبس)، كما نطمح إلى تسليط الضوء على دور مبتكري الطاقة غير المستعلة وتسليط الضوء على مساهماتهم في رحلتنا المشتركة نحو مستقبل مستدام وخالي من الكربون".

هذا ويأمل المؤتمر مشاركة الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم، والتي تخدم تحول الطاقة من خلال التقنيات الحديثة والتي تعالج تغير المناخ وتدعم التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إزالة الكربون، واحتجاز وتخزين الكربون، والهيدروجين، والاقتصاد الدائري، تخزين الطاقة وكفاءة الطاقة.وقد تم تحديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات يوم الجمعة 24 نوفمبر 2023، لمزيد من المعلومات حول ملتقى تحدي تكنولوجيا المناخ أو للتسجيل والمشاركة كشركة ناشئة، قم بزيارة: www.egypes.com/climatech-challenge.

لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة www.egypes.com : لمزيد من المعلومات قم بزيارة : www.dmgevents.com

نبذة عن شركة دي إم جي إيفنتس

تعد دي إم جي إيفنتس إحدى الشركات الرائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات، نحن نهدف إلى إبقاء الشركات على إطلاع مستمر، وربطها بالأوساط المعنية لإنشاء أسواق نابضة بالحيوية وتسريع أعمالها عبر فعاليات متعددة. هذا وتنظم دي إم جي إيفنتس أكثر من 80 فعالية في 25 دولة، وتجذب أكثر من مليون مشارك وموفد سنويا. وتضم مجموعة منتجات الشركة العديد من الفعاليات الرائدة في قطاعات الطاقة والبناء والضيافة والتصميم والنقل، كما تعد فعاليات الطاقة "أديبك" و"جاستيك" و"إيجيبس" من الفعاليات الرائدة للشركة في مجال الطاقة.

نبذة عن شركة دي إم جي تي

شركة ديلي ميل آند جنرال تراست (دي إم جي تي)، هي مجموعة شركات دولية في مجالات المعلومات والإعلام والفعاليات، أسهمها مدرجة في بورصة لندن، وتدير شركة دي إم جي تي مجموعة شركات متنوعة ومتعددة الجنسيات، مع إجمالي عائدات يصل إلى نحو ١,٥ مليار جنيه استرليني، وتزوّد الشركات والمستهلكين بمعلومات وتحليلات ورؤى وأحداث وأخبار ومواد ترفيهية جذابة، وتعتبر شركة دي إم جي تي أيضًا مستثمرًا مؤسسًا وأكبر مساهم في شركة "يوروموني انستيتيوشنال إنفيستور"، وشركة زد بي جي.