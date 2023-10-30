وزير البترول يتابع ملفات عمل هيئة المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي برئاسة الجيولوجي عادل سعيد رئيس الهيئة وبحضور اللواء اشرف الداودى محافظ قنا والمهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

خطوات فعلية في منطقة المثلث الذهبي

واستعرض الجيولوجي عادل سعيد، رئيس الهيئة، ما تم من خطوات فعلية في منطقة المثلث الذهبي، والعروض والمشروعات الاستثمارية المقدمة للهيئة والمناطق التي تم تحديدها كمرحلة أولى لإقامة مجمعات صناعية عليها في منطقة المثلث الذهبي، كما تم اعتماد المركز المالي للهيئة في عامها الأول 2022-2023.

وأكد الملا أهمية التعاون والتكامل بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي وجهات الدولة المختلفة لتفادي أي معوقات قد تعيق تنفيذ المشروعات الاستثمارية في شتى المجالات، في ضوء اهتمام الدولة بتحفيز وتشجيع الاستثمار وتعظيم العائد من الموارد الطبيعية من خلال إقامة عدد من المشروعات التنموية ذات العائد الاقتصادي المرتفع.

تحديد الأولويات لمواكبة المتغيرات والاحداث العالمية

ووجه الملا بضرورة العمل على تحديد الأولويات لمواكبة المتغيرات والأحداث العالمية المتلاحقة والتي أثرت بشكل مباشر على خريطة الاستثمار العالمية، مؤكدا أهمية تبني أفكار غير تقليدية ورؤى جديدة لترويج الفرص الاستثمارية التي تحظى بها منطقة المثلث الذهبي، والعمل على الاستفادة من الإمكانات المتاحة واستغلال الموارد الطبيعية المتوفرة بها، والتي ستكون إضافة تنموية للمنطقة، علاوة إلى دورها في دعم الاقتصاد القومي.