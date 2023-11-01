«حماة الوطن»: الحزب يولي إعمار سيناء اهتماما كبيرا

شارك وفد من حزب حماة الوطن بشمال سيناء في المؤتمر الوزاري بمنطقة الكيلو 17 جنوب رفح، لحضور المؤتمر الجماهيري الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور عبد المنعم مدبولي، والوفد المرافق له، بحضور رؤساء الهيئات والنقابات، ورجال الأعمال والسياسية، ونواب ووجهاء المنطقة، ورؤساء الأحزاب، والجهات التنفيذية والشعبية ومحافظ شمال سيناء وهيئة الديوان العام، بمناسبة زيارته الثانية للمحافظة ووضع حجر الأساس على عدد من المشروعات التنموية السكانية والزراعية في مدينتي رفح والشيخ زويد.

وجهاء المنطقة يستقبلون ضيوف سيناء بالترحاب

أكد المهندس هيثم رحمي، الأمين العام لحزب حماة الوطن، أنه كان في استقبال رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له مع عدد من وجهاء المنطقة، موضحا أن «حماة الوطن» من الكيانات السياسية التي تولي إعمار سيناء اهتماما كبيرا، بحسب توجيهات القيادة السياسية المرحلة المقبلة مرحلة إعمار وعدم التفريط في شبر من أرض سيناء.

وأضاف «رحمي» أن المرحلة المقبلة من التنمية والإعمار تحتاج إلى تكاتف الجميع، بعد وضوح رؤية الرئيس بعدم التفريط في شبر من أراضي سيناء، وأن عدم موافقة الرئيس عمل مخيمات للفلسطينيين، في جزء من سيناء، هو له دلالتان، الأولى، هو أن أرض سيناء التي ضحى الكثير من أجلها، وسال على ترابها الدماء خلال الحرب على الإرهاب، من جنود القوات المسلحة، والشرطة والمواطنين الشرفاء، لن تكون إلا لأهل سيناء المصريين المقيمين على أرضها، والدلالة الثانية، أن قرار الرئيس لا يريد أن يتعرض الشعب الفلسطيني لنكبة جديدة بترك أرضه للعدو، وأن مصر سوف تواصل دعمها للأشقاء في قطاع غزة بشتى الصور، ولن تسمح بتهميش أو موت القضية الفلسطينية على حسابها.