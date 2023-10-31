مواطنون من شمال سيناء: نشعر بالأمان ومشروعات التنمية غيرت شكل الحياة

عبر أهالي مدينة العريش في محافظة شمال سيناء عن فرحتهم بالعديد من المشروعات التنموية التي نُفذت على مدار السنوات الماضية، بالتزامن مع الحرب على الإرهاب والقضاء عليه.

وقال عبد الرحمن سامي، أحد شباب مدينة العريش، إن المحافظة بالكامل شهدت إعادة إنشاء للبنية التحتية، من شبكة طرق على أعلى مستوى وشبكات لمياه الشرب والصرف الصحي وتطوير للمنشآت الصحية.

وأضاف لـ«الوطن»، أنه تم تنفيذ عدة محطات لتحلية مياه البحر ساعدت في ضخ المياه لعدد من الأماكن المحرومة، لإعادة الحياة مرة أخرى إلى أهالي هذه المناطق.

وتابع «شكل الحياة تغير بالكامل في شمال سيناء، وليس هناك مقارنة بين سيناء قبل 10 سنوات وسيناء الآن، ويكفي نعمة الأمن التي يعيش بها الأهالي الآن وتحركهم في كل أرجاء المدينة بشكل طبيعي».

مواطنون: مشروعات العريش أنعشت السياحة

وقال عيد المالح، أحد أهالي وسكان مدينة العريش، إن الرئيس السيسي وجه بتنمية سيناء باعتبارها إحدى أهم المناطق الاسترتيجية والاقتصادية والسياحية، مشيراً إلي ان العام الماضي شهد توافد عدد من الرحلات السياحية إلى العريش.

وتابع «السياحة في العريش كانت أهم مصادر الدخل للمواطنين، وفقدناه منذ عام 2012، إلا أنه عاد بشكل تدريجي العام الماضي، ونحن نتوقع زيادة الأعداد خلال الأيام القليلة المقبلة».

وقالت منار توفيق، إحدى فتيات محافظة شمال سيناء، إن مشروعات التنمية في جميع المدن بالمحافظة استهدفت الإنسان بشكل أساسي، لتوفير أساسيات الحياة من مياه صالحة للشرب ومد خطوط الكهرباء.

وأضافت «عانينا لسنوات من انقطاع الكهرباء والاتصالات، لكن عادت الحياة لنا من جديد، وتم عمل مشروعات جديدة لم تكن موجود في سيناء قبل سنوات».