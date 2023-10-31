ضياء رشوان: مستشفيات شمال سيناء بإمكانها استقبال عدد كبير من المصابين الفلسطينيين

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّه لا يعرف عدد الجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لأكثر من 20 يوما، موضحًا أن: «الذين يعرفونهم هم منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي ووزارة الصحة الفلسطينية».

«رشوان»: مصر بامكانها استقبال أعدادا كبيرة من الجرحى الفلسطينيين

وأضاف «رشوان» في مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، تنقله قناة «إكسترا نيوز» أن: «الأعداد المذكورة حتى الآن من الجانب الفلسطيني نحو 21 ألف جريح حتى الأمس، والجانب المصري لديه إمكانيات أن يستقبل أعدادا كبيرة من الجرحى، وقد استقبل مصابين في الحروب الماضية».

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن: «وزير الصحة والسكان تفقد كل المنشآت الصحية في محافظة شمال سيناء، وهي مجهزة لاستقبال العدد الذي يمكن لنا أن نعالجه، كم العدد؟ هذه مسألة لا أستطيع أن أقدرها الآن.