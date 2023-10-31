رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضياء رشوان: مستشفيات شمال سيناء بإمكانها استقبال عدد كبير من المصابين الفلسطينيين

كتب:

شريف سليمان
03:59 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّه لا يعرف عدد الجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لأكثر من 20 يوما، موضحًا أن: «الذين يعرفونهم هم منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي ووزارة الصحة الفلسطينية».

«رشوان»: مصر بامكانها استقبال أعدادا كبيرة من الجرحى الفلسطينيين

وأضاف «رشوان» في مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، تنقله قناة «إكسترا نيوز» أن: «الأعداد المذكورة حتى الآن من الجانب الفلسطيني نحو 21 ألف جريح حتى الأمس، والجانب المصري لديه إمكانيات أن يستقبل أعدادا كبيرة من الجرحى، وقد استقبل مصابين في الحروب الماضية».

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن: «وزير الصحة والسكان تفقد كل المنشآت الصحية في محافظة شمال سيناء، وهي مجهزة لاستقبال العدد الذي يمكن لنا أن نعالجه، كم العدد؟ هذه مسألة لا أستطيع أن أقدرها الآن.

اقرأ المزيد:

ضياء رشوان: إسرائيل تتعمّد إبطاء دخول المساعدات إلى قطاع غزة

ضياء رشوان: مصر تدعو المنظمات الدولية للتحقيق في مقتل 34 صحفيا في غزة

ضياء رشوان: مصر تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار على المدنيين في غزة

رئيس الوزراء يصل إلى معبر رفح لمتابعة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

«المرأة الفلسطينية»: ولادة 100 طفل يوميا في الشوارع وبيوت الإيواء بقطاع غزة

مسؤول أممي: لن نقبل ما تنفذه إسرائيل في قطاع غزة

عالم الزلازل الهولندي يدعم فلسطين: إسرائيل تسعى لضم غزة لأراضيها
بقلم شريف سليمان