«التموين» توفر 2 طن سكر بأسعار مخفضة في الشرقية

وفرت وزراة التموين والتجارة الداخلية، من خلال مديرية التموين في الشرقية، 2 طن سكر لعرضها للبيع في معرض للسلع المخفضة، وذلك أمام مجلس مدينة أبو حماد، وجرى توزيعها على المواطنين بسعر 27 جنيهًا، مع طرح زجاجة الزيت 1 لتر بسعر 45 جنيها، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأخرى الموجودة بالمعرض المقام في المدينة.

متابعة يومية لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع

وقالت وزارة التموين، في بيان، إنه جار المتابعة اليومية المستمرة من قبل الإدارة لمساعدة المواطنين للحصول على السلع الغذائية بسعر مخفض، وذلك تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية والضرورية للمواطنين وذلك بالأسعار المناسبة، وأضحت أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وفايزة عبدالرحمن المشرفة على مديرية التموين في الشرقية، وعبد الباسط عبد النعيم وكيل المديرية.

تخفيضات تصل لـ25%

يأتي ذلك تزامنا مع إقامة الشوادر السلعية والتي يتم من خلالها طرح السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار أقل من السوق المحلية بنسبة تتراوح من 15 – 25% في محافظة الشرقية، كما يتم تسيير عدد كبير من السيارات السلعية المتنقلة والتي تجوب المناطق التي لا يوجد بها شوادر ومعارض سلعية.

وأشارت وزارة التموين إلى أن عدد المنافذ الحكومية في محافظة الشرقية التابعة للوزارة ومنافذ جمعيتي تصل إلى 825، ونحو 28 شادرا ومعرضا للسلع، إضافة إلى 50 منفذا سلعيا جرى إقامتها تنفيذّا لمبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، وجرى شن 23 حملة على الأسواق للتأكد من تنفيذ نسبة التخفيضات طبقا للمبادرة وجرى تحرير 19 محضرا.