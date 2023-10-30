«التموين»: زيادة عدد السلع المخفضة ضمن مبادرة الحكومة لـ48 صنفا

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة عدد السلع المخفضة لديها ضمن مبادرة مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار ليصل إلى 48 صنفا لسبع مجموعات سلعية، وذلك بنسبة تخفيضات تتراوح بين 15% : 25% لمدة 6 أشهر، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

أسعار السلع في وزارة التموين بعد التخفيضات

وأوضحت وزارة التموين في بيان لها، قائمة بأسعار السلع قبل وبعد التخفيض على النحو التالي:

1 - سكر أبيض 1 كيلو سعر المستهلك بعد التخفيض 27 جنيها مقابل 35 و40 جنيها قبل التخفيض.

2 - زيت طعام خليط هدية 700مل بـ34 جنيها بعد التخفيض مقابل 40 و42 جنيها.

3- زيت طعام خليط قلية 700مل بـ34 جنيها بعد التخفيض مقابل سعر تراوح من 40 إلى 42 جنيها.

4 - زيت طعام خليط الممتاز 700 مل بـ34 جنيها بعد التخفيض بدلاً من سعر تراوح بين 40 و42 جنيها.

5 - زيت طعام خليط هدية 1 لتر بـ46 جنيها بدلاً من سعر تراوح بين 54 و56 جنيها.

6 - زيت طعام خليط قلية 1 لتر بـ46 جنيها بدلاً من سعر تراوح بين 54 و56 جنيها.

7 - زيت طعام خليط الممتاز 1 لتر بـ46 جنيها بدلاً من سعر تراوح بين 54 و56 جنيها.

8 - زيت سندباد 1 لتر بـ 42 جنيها بدلاً من 52.5 جنيه.

9 - زيت غالية 1 لتر بـ38.5 بدلاً من 48 جنيها.

10 - زيت مرجانة 900 ملي 39.25 جنيه بدلاً من 49 جنيها.

11 – زيت مرجانة 800 ملي بـ 32 جنيهاً بدلاً من 40 جنيها.

12 - زيت غالية 700 ملي بـ32 جنيهاً بدلاً من 40 جنيها.

13- حلوة زيت خليط 700 ملي بـ 34 جنيها بدلاً من 41 جنيهاَ .

14- حلوة زيت خليط1 لتر بـ 46 جنيهاً بدلاً من 53.5 جنيه

15- هنادي زيت خليط700ملي بـ 34 جنيهاً بدلاً من 41 جنيهاً

16 - هنادي زيت خليط 1 لتر بـ 46 جنيهاً بدلاً من 53.5 جنيه

17- عبور لاند جبنة 1كيلو لـ 56.5 جنيه بدلاً من 61.5 جنيه

18 - عبور الند جبنة500جرام بـ 31.5 جنيه بدلاً من 33 جنيها

19- عبور لاند جبنة250جرام بـ 16.5 جنيه بدلاً من 18 جنيهاً

20 -عبور لاند جبنة125 جرام بـ 9.5 جنيه بدلاً من 11 جنيها

21 - جبنة250 جرام زرقاء بـ 14 جنيهاً بدلاً من 15 جنيهاً

22- جبنة250جرام بلس بـ 15 جنيهاً بدلاً من 16 جنيهاً

23 - جبنة500جرام بلس بـ 30 جنيه بدلاً 36 جنيهاً

24 – جنبه تتراباك 500 جرام بـ 25 جنيهاً بدلاً من 26.75 جنيه

25 - دومتي جبنة طعوم بلس 250 جرام بـ 15 مقابل 16 جنيهاً

26 - حليب بخيرة 500 جرام بـ 15.5 جنيه بدلاً من 17.5 جنيه

27 - حليب بخيرة 1 كيلو كامل الدسم بـ 29 جنيهاً بدلاً من 34 جنيها

28 - عبور لاند كامل الدسم كيس 500 ملي بـ 16 جنيهاً بدلاً من 17 جنيهاً

29 - عبور لاند كامل الدسم 1 لتر بـ 34.5 جنيه بدلاً من 35

30 - كيس حليب بشاير 500 كجم بـ 13جنيهاً بدلا من 15 جنيهاً

31- كيس حليب بشاير 1 لتر بـ 25 جنيهاً

32- مكرونة ستار400جرام بـ 8 جنيهات بدلاً من 10.5 جنيه

33- مكرونة ستار1 كيلو بـ 20 جنيه بدلاً من 23.5 جنيه

34- مكرونة كايرو400جرام بـ 6.7 جنيه بدلاً من 9.5

35- مكرونة كايرو1ك بـ 16.27 جنيه بدلاً من 22 جنيهاً

36- بساطة مكرونة 1 ك بـ 17.5 جنيه بدلاً من 20 جنيه

37- بساطة مكرونة350 جرام بـ 5.75 جنيه بدلاً من 7.5 جنيه

38 – دواجن برزيلي مجمد 1 كيلو بـ 85 جنيهاً بدلا من 115 جنيهات

39 - دواجن محلي مجمد 1 كيلو بـ 105 جنيهات بدلاً من 125 جنيهاً

40- طبق بيض30بيضة بـ 125 جنيهاً بدلاً من 150 جنيهاً

41 - حبات فول معبأ500 جرام بـ 12 جنيهاً بدلاً من 15 جنيهاً

42 - حبات فول معبأ 1 كيلو بـ 20 جنيه بدلاً من 24.5 جنيه

43- حبه حبه عدس اصفر 500 جرام بـ 22 جنيهاً بدلاً من 30 جنيه

44- حبه حبه عدس اصفر1 كيلو بـ 36.5 بدلاً من 41.5 جنيه

45 - أرز بلدي عريض الحبة1كيلو بـ 22 جنيهاً بدلاً من 28 جنيهاً

46 – ارز مستورد 1كيلو بـ 20 جنيه بدلاً من 25 جنيهاً

47- المطبخ1 كيلو ارز .. تراوح بين 22 و 23 جنيهاً

48 - الريف1 كيلو أرز .. تراوح بين 22 و 23 جنيهاً