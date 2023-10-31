بعد قرار التموين.. الأوراق المطلوبة لتسجيل تاجر ذهب بمصلحة الدمغة والموازين

أصدرت وزارة التموين القرار رقم 149 لسنة 2023 الذي يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أعمال تجارة أو تصدير أو استيراد المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

الأوراق المطلوبة لتسجيل تاجر ذهب لدى مصلحة الدمغة والموازين

وبالنسبة لمن يرغب في تجارة المعادن الثمينة «تاجر ذهب»، أوضحت وزارة التموين، بأنه يوجد نموذج معد للتسجيل من قبل مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وحددت الأوراق المطلوبة للتسجيل وهي على النحو التالي:

- صورة من السجل التجاري.

- صورة من البطاقة الضريبية.

- بيان المقر الرئيسي وفروعه والعلامة التجارية إن وجدت.

- بيانات المدير المسئول.

شروط التسجيل بمصلحة الدمغة والموازين

ألزم القرار المخاطبين به بإخطار مصلحة الدمغة والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل للبيانات الخاصة بنشاطهم، ومنحهم 6 أشهر للتسجيل بالمصلحة.

والإبلاغ بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يوماً من تاريخ حدوثه.

ويٌقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت اجراء التعديلات.

ومن يخالف هذا القرار يٌعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.

فائدة تسجيل تجار الذهب بمصلحة الدمغة الموازين

ويعمل هذا القرار على تنظيم حركة تجارة الذهب والمشغولات الذهبية بالأسواق الداخلية، وتحقيق الانضباط بالأسواق المحلية ويضمن حقوق التاجر والمستهلك والدولة، ومنع محاولات التلاعب بحقوق المستهلكين

وكانت شعبة الذهب والمجوهرات، حذرت المستهلكين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية وغير المسجلة بشكل رسمي لتجارة وتداول الذهب نظرا لما تلقته من شكاوى حول تعرض المستهلكين لعمليات نصب مُمنهجة علي صفحات وهمية علي مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية غير المرخص لها بتداول الذهب والمشغولات الذهبية وبعض المنافذ غير المسجلة بشكل قانوني.