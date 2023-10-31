شيخ الطريقة العلاوية الشاذلية: سيناء أرض مقدسة مر بها الأنبياء

قال الشيخ عرفات خضر، شيخ الطريقة العلاوية الشاذلية، خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع أهالي وعواقل سيناء، إننا نجتمع اليوم على أرض سيناء الطاهرة التي باركها الله سبحانه وتعالى وقدسها، وذكرها في القرآن الكريم، وهي الأرض التي مر بها الأنبياء.

«خضر»: سيناء أرض عظيمة ومقدسة

أضاف «خضر» أن سيناء أرض عظيمة ومقدسة، ونحن في أمس الحاجة إلى مثل هذه اللقاءات، التي تجمع بين الراعي والرعية، وبين الرئيس والمرؤوس، وما كان لنا أن نجتمع، لولا فضل الله سبحانه وتعالى، وحفظه لبلده الحبيب.